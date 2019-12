Fortnite - Mark Hamill und Ninja werden gemeinsam neue Inhalte enthüllen

Erst kürzlich fand in „Fortnite“ ein „Star Wars“-Event statt, bei dem unter anderem exklusives Filmmaterial aus Episode 9 gezeigt wurde. Nun folgt offenbar eine weitere Kooperation mit dem ikonischen Franchise, denn Streamer Ninja hat sich mit Schauspieler Mark Hamill zusammengetan.

Wenn Mixer-Größe Tyler „Ninja“ Blevins für eine kommende Neuigkeit in Fortnite wirbt, ist das nicht sehr verwunderlich. Dass Luke Skywalker-Darsteller Mark Hamill aktuell den Controller für das Game schwingt, ist dagegen eher ungewöhnlich. Auf Twitter wurde nun ein Clip veröffentlicht, in dem beide Stars gemeinsam eine nahende Ankündigung für „Fortnite“ anteasern.

Fortnite Exklusiver Clip zu Star Wars Episode 9 beim Crossover-Event enthüllt

Ninja und Mark Hamill für Fortnite

In einem kurzen Video teilen Mark Hamill und Tyler Blevins mit, dass in Kürze eine Enthüllung zu „Fortnite“ erfolgen wird. Genauer gesagt am 19. Dezember 2019. Da Hamill mehrfach Luke Skywalker in den ikonischen „Star Wars“-Filmen verkörpert hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich dabei erneut um eine Kollaboration mit dem „Krieg der Sterne“-Franchise handeln wird.

Zudem erscheint ein Tag zuvor, also am 18. Dezember 2019, Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers. Zu diesem Anlass weitere passende Inhalte in das Battle Royale-Spiel zu bringen, scheint demnach durchaus logisch.

Fortnite Epic und Disney zeigen exklusive Szene aus Star Wars Episode 9 in Fortnite

Details geben die beiden Stars in dem Teaser zwar nicht preis, spielbar scheinen die neuen Inhalte jedoch bereits zu sein. Jedenfalls beteiligt sich Mark Hamill gemeinsam mit Ninja bereits an einer Xbox-Session, wie ihr in dem unten verlinkten Twitter-Video beobachten könnt. Das ausführliche Material dazu folgt am kommenden Donnerstag.