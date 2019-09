Final Fantasy VII Remake - TGS- und gamescom-Demo mit Bosskampf jetzt als Video ansehen

Besucher der E3 2019 und gamescom 2019 konnten mit dieser Gameplay-Demo bereits in „Final Fantasy 7 Remake“ reinschnuppern. Nun veröffentlichte Square Enix ein Video zur kompletten Demo.

Final Fantasy 7 Remake besticht durch seine frische Aufmachung und dem actiongeladenen Kampfsystem. Für die Besucher der großen Gaming-Messen in diesem Jahr brachte Square Enix sogar eine spielbare Demo mit, um bereits in das neue, alte Abenteuer reinzuschnuppern. Nun veröffentlichte Sony ein neues Gameplay-Video zu „Final Fantasy 7 Remake“, das uns die volle Gameplay-Demo der E3 2019 und gamescom 2019 zeigt.

Final Fantasy VII Remake Brandneuer Trailer zur TGS zeigt Ifrit, Shiva, die Turks und mehr!

Mit Cloud und Barret ins Gefecht

Das Video haben wir unten für euch eingebunden. Gezeigt wird ein Moment aus dem Anfang des Spiels. Cloud und Barret infiltrieren einen der Shinra-Reaktoren und wollen ihn in die Luft jagen. Dabei stellen sich ihnen zahlreiche Gegner in den Weg, darunter auch der mechanische Wach-Skorpion, der in einem Bosskampf niedergestreckt werden muss.

© Square Enix

Das Kampfsystem vereint das bekannte ATB-Konzept mit Echtzeit-Kämpfen. Es geht also deutlich actionreicher zu, als wir es aus dem Original gewohnt sind. In den Kämpfen lässt sich zudem zwischen Cloud und seinen Gruppenmitgliedern (in diesem Fall Barret) frei wechseln, um eine große Bandbreite aus unterschiedlichen Fähigkeiten auszuschöpfen.

„Final Fantasy 7 Remake“ soll in mehreren Teilen erscheinen. Der erste Part deckt die Geschehnisse in Midgar ab und erscheint am 03. März 2020 für die PS4.