Final Fantasy VII Remake - So stark hat sich die Grafik seit der Ankündigung weiterentwickelt

„Final Fantasy 7 Remake“ beeindruckte zur Ankündigung vor 4 Jahren schon mit einer tollen Grafik, nun sieht das Spiel aber noch fantastischer aus. Das zeigt ein kürzlich veröffentlichtes Vergleichsvideo.

Seit der Ankündigung von Final Fantasy 7 Remake auf der E3 2015 sind schon satte 4 Jahre vergangen. Square Enix arbeitet weiterhin unermüdlich an der Neuinterpretation des JRPG-Klassikers, die im Frühjahr nächsten Jahres endlich erscheinen soll. Grafisch hat sich das Spiel in den letzten Jahren dabei ordentlich weiterentwickelt.

Final Fantasy VII Remake Neuer Kampfmodus für Fans des Originals angekündigt

„Final Fantasy 7 Remake“ im Grafikvergleich: 2015 vs. 2019

Ein Vergleichsvideo stellt die beiden Trailer von 2015 und 2019 direkt gegenüber. Die Szenen aus dem PlayStation Experience 2015 Gameplay-Trailer und dem aktuellen Trailer zur Tokyo Game Show 2019 verdeutlichen, wie anders das Spiel heute im Gegensatz zum einstigen Reveal aussieht. Und es hat sich einiges getan!

Bis vor zwei Jahren arbeiteten Square Enix und das Third-Pary-Studio CyberConnect2 gemeinsam an dem Titel, bis Square Enix sich dazu entschied, die Entwicklung komplett intern zu bewältigen. Tetsuya Nomura und Naoki Hamaguchi sind als Director für das Remake verantwortlich. Yoshinori Kitase, der beim originalen Final Fantasy 7 als Director tätig war, unterstützt die Entwicklung nun als Produzent.

Den Grafiksprung könnt ihr euch im folgenden Video zu Gemüte führen:

In einer früheren News zeigten wir euch bereits einen Grafikvergleich vom kommenden „Final Fantasy 7 Remake“ mit seinem Original.

„Final Fantasy 7 Remake“ wird in mehrere Parts unterteilt. Der erste Teil deckt die Geschehnisse in Midgar ab und soll am 03. März. 2020 für die PlayStation 4 erscheinen.