Final Fantasy VII Remake - Brandneuer Trailer zur TGS zeigt Ifrit, Shiva, die Turks und mehr!

Passend zur Tokyo Game Show beglückt uns Square Enix mit einem brandneuen Trailer zu „Final Fantasy 7 Remake“. An Action wird dabei nicht gespart!

Soeben veröffentlichte Square Enix einen brandneuen Trailer zu Final Fantasy 7 Remake, der extra für die Tokyo Game Show erstellt wurde. Darin sehen wir zahlreiche neue Szenen zum Abenteuer in Midgar.

Final Fantasy VII Remake Nach zwei Jahrzehnten ist Cloud endlich cool geworden!

Vorkommnisse in Midgar im neuen Trailer

Die Neuinszenierung des JRPG-Klassikers beschert uns ein neues Kampfsystem und eine vollkommen überarbeitete Aufmachung. Das Projekt wird dabei in unterschiedliche Spiele unterteilt. Das erste davon erscheint am 03. März 2020 und behandelt die Geschehnisse in Midgar, welche sich in dem neuen Trailer bestaunen lassen.

So sehen wir unter anderem die Begegnung mit dem Präsidenten der skrupellosen Firma Shinra als Hologramm sowie eines der ersten Treffen mit Aerith, das aber nicht ganz ungestört bleibt. Damit bietet sich auch ein erster Blick auf die Turks, den Agenten von Shinra. Obendrein werden auch die Beschwörungen Ilfrit und Shiva gezeigt. Mit Action geizt der neue Trailer also schonmal ganz und gar nicht.

Wir übernehmen in Final „Fantasy 7 Remake“ die Rolle des ehemaligen Soldaten Cloud Strife, der nun als Söldner für die Widerstandsgruppe Avalanche kämpft. Sie haben sich gegen Shinra verschworen, einer machtvollen Organisation, die dem Planeten seine Lebensenergie (die Makro-Energie) raubt.

Den neuen Trailer zu „Final Fantasy 7 Remake“ könnt ihr euch hier ansehen: