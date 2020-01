Final Fantasy VII Remake - PS4-Version des Rollenspiels deutet auf späteren PC-Release hin

Rund zwei Monate müssten sich Rollenspiel-Fans noch gedulden, denn dann erscheint mit dem Final Fantasy 7 Remake die Neuauflage eines absoluten Klassikers. Eigentlich nur für die PlayStation 4, das könnte sich künftig allerdings ändern.

Final Fantasy VII Remake Japanisches Cover enthüllt Ende der Zeitexklusivität, PC-Version in 2021?

Bereits im Dezember deutete das japanische Cover darauf hin, dass das „Final Fantasy 7 Remake“ nur zeitexklusiv für die PlayStation 4 erscheine und eine spätere Umsetzung für andere Plattformen möglich sei.

Diese Hinweise verdichten sich jetzt, wie Dataminer roXyPS3 herausfand. In der ominösen Demoversion des Rollenspiels sollen sich nämlich Codeschnipsel verbergen, die auf eine Portierung für den PC hindeuten.

Yeah already discussed this yesterday in Discord with others that there are many "many" signs inside the Demo that we will see a future PC Port sooner or later. There is PC Code still left inside, and it mentions various higher Resolutions together with some NVIDIA and AMD stuff.