FIFA 20 - Guide: Drei Serie A-Teams für das FIFA Ultimate Team

Im Ultimate Team-Modus von „FIFA 20“ schustert ihr euch eure eigenen Mannschaften zusammen. Ob ihr euch dabei auf eine bestimmte Liga oder Nation konzentrieren oder ein Hybrid-Team erstellen wollt, bleibt euch überlassen. In unserem Guide stellen wir euch drei Teams aus der italienischen Serie A vor, die euch zum Sieg führen.

FIFA 20 startete Ende September unglaublich erfolgreich. Einer der Gründe dafür ist der allseits beliebte Spielmodus FIFA Ultimate Team, der aber nicht zuletzt dank Pay2Win-Mechaniken heftig kritisiert wird.

Nachdem wir euch bereits drei Bundesliga-Teams vorgestellt haben, widmen wir uns diesmal der italienischen Serie A. Warum gerade diese Liga? Die Serie A zählt zu den fünf besten Ligen in „FIFA 20“. Im Vergleich zur englischen Premier League, der Bundesliga oder der spanischen LaLiga gilt sie aber eher als Geheimtipp: Wenn ihr nicht gerade Juve-Star Cristiano Ronaldo in eure Mannschaft holt, kommt ihr hier deutlich preisgünstiger an eine herausragende Mannschaft.

Team 1: Günstiges Serie A-Einsteiger-Team

Gesamtwertung: 81

Preis: ca. 20.000 Münzen

Unser Low-Budget-Team schlägt mit rund 20.000 Münzen zu Buche, überzeugt dabei aber durch ausgeglichene Werte über alle Bereiche hinweg. Pau Lopez im Tor ist ein günstiger und starker Rückhalt.

In der Verteidigung setzen wir vor allem auf Tempo. Kopfbälle sind in „FIFA 20“ schwächer denn je, weshalb große und wuchtige Verteidiger derzeit nicht zwingend notwendig sind. Daniele Rugani von Piemonte Calcio ist zwar nicht unbedingt der Schnellste, punktet aber mit einem hohen Verteidigungswert.

Ein starkes und recht flinkes Mittelfeld versorgt die beiden Stürmer mit Bällen, während die äußeren Mittelfeldspieler – Alexis Sanchez und Federico Bernardeschi – selbst in der Lage sind, Tore zu schießen.

Im Sturm haben wir uns für Lautaro Martínez von Inter Mailand entschieden, da er das nötige Tempo und die Schusskraft mit sich bringt – deutlich stärker als es seine Werte vermuten lassen. Neben ihm läuft Routinier Mario Mandžukic, der vor allem dank seiner Physis viele Bälle behaupten kann.

Team 2: Die goldene Mitte

Gesamtwertung: 84

Preis: ca. 79.000 Münzen

Mit diesem Team im mittleren Preissegment seid ihr bereits hervorragend aufgestellt. Im Tor fiel unsere Wahl auf Gianluigi Donnarumma, der mit einem Gesamtrating von 85 der zweitstärkste Keeper ist, den die italienische Serie A zu bieten hat.

Florenzi auf der rechten Abwehrseite und Innenverteidiger Milan Škriniar gehören zu den stärksten Abwehrspielern der Liga und haben einen festen Platz im Team. Solltet ihr eure Mannschaft weiter verstärken, bleiben diese beiden Akteure weiterhin gesetzt.

Miralem Pjanic im Mittelfeld ist ein hervorragender Allrounder. Mit dem richtigen Chemistry-Style (Hawk) wird er nicht nur zu einem erstklassigen Vorbereiter, sondern ist selbst für das eine oder andere Tor gut.

Radja Nainggolan gehört auch in diesem Jahr zu den beliebtesten Spielern der Serie A in „FIFA 20“. Obwohl Electronic Arts „King Radj“ ein deftiges Downgrade verpasst hat, gehört er zu den stärksten Mittelfeldspielern der Liga – deutlich stärker als es seine Werte vermuten lassen.

Juan Cuadrado als rechter Flügelstürmer ist die Nummer Eins in Italien und sogar in absoluten Top-Teams gesetzt. Für nicht mal 3.500 Münzen kommt ihr in den Genuss des flinken Kolumbianers. Auf der linken Seite bleibt Alexis Sanchez im Team, die nächstbessere Lösung in Form von Douglas Costa ist gleich mal rund 16.000 Münzen teurer.

Im Sturmzentrum läuft der Neu-Mailänder Romelo Lukaku auf, der vor allem durch seine enorme Physis und starke Distanzschüsse besticht.

Team 3: Die ultimative Serie A-Mannschaft in FIFA 20

Gesamtwertung: 87

Preis: ca. 2,1 Millionen Münzen

Die gute Nachricht zuerst: Im Vergleich zu unserem vorangegangenen Team könnt ihr immerhin zwei Spieler weiterverwenden. Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass diese Mannschaft mit über zwei Millionen Münzen zu Buche schlägt. Der Grund dafür ist Cristiano Ronaldo im Sturm, der alleine weit über eine Million kostet – ist aber eben auch die zweitstärkste Karte im Spiel.

Wie bereits erwähnt, kommt es in der Defensive von „FIFA 20“ vor allem auf Tempo an. Koulibaly vom SSC Neapel mit einem Gesamtrating von 89 ist eindeutig der stärkste Innenverteidiger der Serie A. Daneben läuft sein Mannschaftskollege Manolas auf, der zwar nur auf einen Wert von 85 kommt, in Sachen Tempo allerdings unerreicht ist.

Auf der linken Seite ist Alex Sandro das Maß aller Dinge, kostet aber eben auch rund 90.000 Münzen. Eine kleine Überraschung ist unser zentraler offensiver Mittelfeldspieler Lorenzo Insigne, seines Zeichens eigentlich ein waschechter Stürmer. Dank Positionswechsel wird aus ihm aber der beste ZOM-Akteur der Liga: Tempo, Dribblings, Pässe, Schüsse – der kleine Italiener beherrscht einfach alles.

Der Sturm kommt komplett aus den Reihen von Piemonte Calcio. Neben Cristiano Ronaldo stellen wir die TOTW-Karte des Argentiniers Paulo Dybala auf. Eine echte Maschine.

Allerdings könnt ihr den Preis an einigen Stellen deutlich drosseln, ohne dabei spürbar an Qualität einzubüßen. Ersetzt dazu einfach folgende Spieler:

Manolas durch Škriniar (etwa 54.000 Münzen Ersparnis)

Koulibaly durch Chiellini (12.000 Münzen Ersparnis)

Alex Sandro durch TOTW-Kolarov (68.000 Münzen Ersparnis)

Allan durch Nainggolan (58.000 Münzen Ersparnis)

Insigne durch Gomez (43.000 Münzen Ersparnis)

TOTW-Dybala durch Dybala (180.000 Münzen Ersparnis)

Ronaldo durch Insigne (1,43 Millionen Münzen Ersparnis)

Statt 2,1 Millionen Münzen müsst ihr für das Team nur noch rund 255.000 berappen. Ein himmelweiter Unterschied. Verzichtet ihr auf Dybala und entscheidet euch stattdessen beispielsweise für Lukaku, werden noch einmal rund 110.000 Münzen weniger aufgerufen. Dabei erreicht ihr noch immer ein Gesamtrating von 86.

Nach umfangreichen Tests sind wir übrigens der Meinung, dass Lorenzo Insigne im Vergleich zu Kollegen Dries Mertens die bessere Wahl ist. Die Werte sind nahezu gleich, allerdings ist Insigne deutlich passstärker und eine Spur schneller.