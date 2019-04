Epic Games Store - Keine Exklusivtitel mehr, wenn Valve den Entwicklern mehr Geld lässt

Der Epic Games Store teilt die Gaming-Community seit geraumer Zeit. Während einige sich über neue Konkurrenz für Steam und damit auch neuen Wind im PC-Gaming-Sektor freuen, ist die Mehrheit vom neuen Store überhaupt nicht überzeugt. Viele prangern an, dass es kaum kundenfreundliche Features gäbe und die Entwickler bei Epic Games darauf bedacht wären, Steam und Valve nun die Spiele wegzuschnappen.

Epic Games Store GOG, Itch, Discord & Co: Der Kampf der Steam-Alternativen

Die letzten Wochen haben gezeigt, dass viele Entwickler von Steam wegrotieren und sich dem Epic Games Store zuwenden, der deutlich bessere Konditionen bietet. CEO Tim Sweeney sagt nun auf Twitter, dass es keine Exklusivtitel mehr geben wird, wenn Steam eine Anpassung seiner eigenen Einnahmenverteilung vornimmt.

If Steam committed to a permanent 88% revenue share for all developers and publishers without major strings attached, Epic would hastily organize a retreat from exclusives (while honoring our partner commitments) and consider putting our own games on Steam.