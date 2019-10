DOOM Eternal - Vorbesteller-Bonus DOOM 64 bestätigt, erstmals für PC

Bethesda hat den offiziellen Ankündigungs-Trailer zu „DOOM 64“ veröffentlicht. Wer jetzt „DOOM Eternal“ vorbestellt, erhält das Spiel gratis dazu. Das Spiel erscheint erstmals für den PC.

Falls ihr mit dem Gedanken spielt, DOOM Eternal vorzubestellen, liefert Bethesda nun einen neuen Anreiz, dies zu tun. Wie der Publisher nun bestätigt hat, erhält das Spiel einen besonderen Vorbesteller-Bonus.

DOOM 64 als Bonus

Wenn ihr euch noch vor dem Release für einen Kauf entscheidet, erhaltet ihr eine digitale Kopie des im Jahre 1997 veröffentlichten „DOOM 64“, das seinerzeit für die Nintendo 64-Konsole erschien. Der Bonus gilt für die Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und den PC auf alle Vorbestellungen, die bis zum 20. März vollzogen werden.

Das bedeutet nun also, dass der Titel erstmals nach über 20 Jahren auf dem PC spielbar gemacht wird – zumindest von offizieller Seite. Euch erwarten in Hinsicht auf das DOOM-Original einige neue Level, neue Waffen und verbesserte Grafiken in „DOOM 64“.

Ihr könnt euch einen Ersteindruck von „DOOM 64“ im untenstehenden Trailer verschaffen, solltet aber beachten, dass DOOM Eternal erst kürzlich verschoben wurde und nun im Frühjahr 2020 erscheint:

Unsere Preview zum kommenden Glory-Kill-Spektakel könnt ihr hier nachlesen. Wir verraten euch, was euch im neuste DOOM-Ableger erwartet:

