DOOM Eternal - Teaser-Trailer zeigt neue Kampfkulissen noch vor der E3 2019

Noch vor der nahenden E3 2019, die ihr live auf PlayCentral.de/e3 verfolgen könnt, macht Bethesda mit einem kleinen Teaser-Trailer auf DOOM Eternal aufmerksam. Der Teaser hält neue Szenen bereit, von denen wir wohl schon bald mehr sehen werden.

DOOM Eternal Neue Konzeptkunst zeigt höllisches Tor, das Super-Gore-Nest!

Der Doom Slayer steht bereits in den Startlöchern, denn die Erde, die von blutrünstigen Dämonen heimgesucht wird, verteidigt sich immerhin nicht von selbst. Mit dem todbringendsten Arsenal, das der Prätorenanzug je zu bieten hatte, wird der ominöse Krieger in „DOOM Eternal“ einen weiteren Auftritt erhalten und mächtig austeilen.

Wo es die Spieler im Detail hinverschlägt, sehen wir schon jetzt. Noch vor der Pressekonferenz von Bethesda am 10. Juni 2019 (2:30 Uhr deutscher Zeit) erhalten wir einen kurzen Einblick in die zu erwartenden Areale. Im Teaser-Trailer, den Bethesda via Twitter geteilt hat, sehen wir vielversprechende Level, die mit spektakulären Unmengen von Dämonenblut und Glory-Kills gefüllt werden möchten. Hier der Teaser:

"What you interfere with now is bigger than you can imagine."



DOOM Eternal at the Bethesda #E3 Showcase, live on June 9 at 5:30pm PT. https://t.co/wbaEAaAxjy #BE3 pic.twitter.com/qSwOHmPUJV