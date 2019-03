Detroit: Become Human - Erscheint mit Heavy Rain & Beyond Two Souls für PC, exklusiv im Epic Games Store

Quantic Dream hat angekündigt, dass „Heavy Rain", „Beyond: Two Souls" und „Detroit: Become Human" für PC erscheinen werden. Der Release erfolgt allerdings nicht auf Steam, sondern ausschließlich im Epic Games Store.

Das französische Studio Quantic Dream hat bekannt gegeben, dass zahlreiche seiner Titel für den PC erscheinen sollen. Dazu gehören zunächst einmal Heavy Rain, Beyond: Two Souls und das erst im vergangenen Jahr erschienene Detroit: Become Human.

Die Portierung der drei Spiele stellt durchaus eine immense Überraschung dar, da Quantic Dream bislang lediglich mit Sony zusammenarbeitete. Die Titel sind demnach bis zuletzt auch Exklusivspiele gewesen, die auf der PlayStation 4 wie ein First-Party-Produkt behandelt wurden.

Exklusiv im Epic Games Store

Wer jedoch darauf hofft, dass Quantic Dream seine Spiele auf Steam veröffentlicht, täuscht sich: Der PC-Release wird ausschließlich über den Epic Games Store erfolgen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Heavy Rain", „Beyond: Two Souls" und „Detroit: Become Human" erscheinen für PC allesamt noch in diesem Jahr.

Quantic Dream Aus und vorbei: Keine Exklusivtitel für Sony mehr