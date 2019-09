Death Stranding - 49 Minuten: Hideo Kojima erstellt bislang längstes Gameplay-Video

Die Marketing-Kampagne zu Death Stranding ist bereits mächtig ins Rollen gekommen. Zur gamescom sahen wir bereits neue Trailer und ein Gameplay-Video. Morgen beginnt die Tokyo Game Show und dort wird noch weitaus mehr zum neuen Kojima-Projekt gezeigt.

Death Stranding Urin als Waffe? Die 5 spannendsten Enthüllungen der gamescom 2019

Wie Hideo Kojima nun über Twitter mitteilt, werkelt er an einem neuen Video, das voraussichtlich brandneues Gameplay zu „Death Stranding“ beinhalten wird. Die Laufzeit beträgt satte 49 Minuten. Damit ist es das bisher längste Video, das jemals zu „Death Stranding“ gezeigt wurde.

It's going to be 49 mins long.😅 pic.twitter.com/pqizmzDQCb