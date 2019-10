Dead by Daylight - Der neue Trailer zu den Archiven bestätigt den Release-Zeitraum

Nicht mehr lange und wir können uns in „Dead by Daylight“ den Archiven widmen. Mit dem neuen Feature können die Spieler noch mehr in die Spielwelt des Horrortitels eintauchen und mit dem nun veröffentlichten Trailer bereits einen ersten Eindruck davon gewinnen.

Wir nähern uns mehr und mehr dem offiziellen Release der Archive, dem neuen Feature, das in Bälde in dem asymmetrischen Horrorspiel Dead by Daylight Einzug hält. Was genau euch mit dem neuen Inhalt erwartet, haben wir bereits in einem anderen Beitrag für euch zusammengefasst:

Dead by Daylight Die Archive: Alles was ihr zum neuen Feature wissen müsst

Der offizielle Archiv-Trailer

Entwickler Behaviour Interactive gewährt uns nun einen weiteren visuellen Eindruck von den Archiven und erklärt noch einmal, was es mit den Tomes (Folianten) und den Rifts (Rissen) auf sich hat.

Während die Folianten euch dauerhaft zur Verfügung stehen werden, sind die Risse zeitlich begrenzt, ermöglichen mit einem exklusiven Rift-Pass (Risspass) allerdings zusätzliche Premium-Belohnungen in Form von Kosmetika und mehr. Die Folianten und Risse werden dabei eine Art Brücke zwischen den Veröffentlichungen der einzelnen „Dead by Daylight“-Kapitel bilden, da mit jedem neuen Mid-Chapter-Update ein neuer Tome und ein neuer Rift erscheinen.

Der Trailer verschafft uns zudem ein wenig mehr Gewissheit über den Release der Archive. Denn am Ende wird das neue Feature für den Oktober angekündigt, sodass wir uns noch in diesem Monat, vermutlich mit dem Start des kommenden Halloween Events Withering Blight, über die neuen Inhalte freuen können.

