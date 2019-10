Dead by Daylight - Das erwartet euch beim Withering Blight-Event

Es ist wieder soweit und das alljährliche Halloween-Special bei „Dead by Daylight“ steht in den Startlöchern. Was euch mit Withering Blight erwartet, haben wir vorab für euch zusammengefasst.

Um den Horror in diesem Jahr erneut ein wenig zu steigern, eröffnet Dead by Daylight demnächst die Pforten für das „Withering Blight“-Event. Was euch darin erwartet und welche Vorteile das Ganze mit sich bringt, könnt ihr im Folgenden nachlesen.

Withering Blight in Dead by Daylight

Vielleicht erinnert ihr euch an die eitrigen Pustelblumen aus dem letzten Jahr? Die könnt ihr in diesem Jahr erneut antreffen, ebenso wie die dazugehörigen Items:

Irrlicht-Taschenlampe

Halloween-Brotdose

Pustelblumen -Opfergaben

Die Gegenstände erscheinen während des Events in neu generierten Blutnetzen und können bis auf die Pustelblumen-Opfergaben das ganze Jahr über verwendet werden. Die Pustelblumen solltet ihr ohnehin ordentlich verbrennen, denn in diesem Jahr müsst ihr keine Pflanzen mehr ausquetschen. Viel mehr erscheinen nun besondere zehrende Generatoren und zehrende Haken, die es zu reparieren und behängen gilt, um sich zusätzliche Bonus-Blutpunkte zu sichern.

Das Event findet vom 22. Oktober bis zum 01. November 2019 statt.

Die Archive kommen!

Natürlich könnt ihr wieder epische, themengerechte Kosmetika abstauben, die ihr durch das Einlösen von Serum im spieleigenen Shop erhaltet. Dafür werden offenbar erstmals die angekündigten Archive zum Einsatz kommen, denn um das faulige Serum zu erhalten, müsst ihr euch dem darin enthaltenen Riss stellen, der mit dem „Withering Blight“-Event verbunden ist.

© Heiliger Katalysator-Outfits 2019 - Behaviour Interactive

Hierbei müsst ihr gewisse Knotenpunkte erreichen, die neue Informationen aus dem „Dead by Daylight“-Universum bereithalten und sogar spezielle Animationen offenbaren. Insgesamt könnt ihr dabei 60 Serum-Ampullen abstauben und bis zwei Wochen nach Ablauf des Risses gegen insgesamt zwei vollständige Outfits eintauschen.

Was sind die Archive?

Die Archive wurden bereits vor einer Weile angekündigt und die finale Implementierung war passenderweise für Herbst dieses Jahres geplant. Als neues Feature in dem Titel sollen den Spielern mit jedem neuen Mid-Chapter-Update neue spielbare Inhalte in Form von Kosmetika und Belohnungen sowie eine Vielzahl neuer Geschichten geboten werden.

© Behaviour Interactive

Dafür müsst ihr sowohl einfachere Herausforderungen als auch Master-Challenges erfüllen, die euch in Folianten und den damit verbundenen Rissen gestellt werden und dazu anregen sollen, fleißig „Dead by Daylight“ zu spielen.

Heilige Fäule-Kollektion im Sale

Die im letzten Jahr erschienenen und äußerst beliebten, schmelzenden Skins der „Heiligen Fäule“ sind im Ingame-Shop aktuell um 25 Prozent reduziert. Das Angebot endet am 01. November 2019 um 11 Uhr, also zeitgleich mit dem kommenden Event.