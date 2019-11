Days Gone - Ein zweiter Teil könnte bereits in Arbeit sein

Nach zahlreichen Verzögerungen erschien „Days Gone“ im Frühling 2019 für die PlayStation 4 und gewann einige Fans für sich, die sich sicherlich über eine Fortsetzung freuen würden. Noch ist nichts offiziell, doch möglicherweise befindet sich diese bereits in Arbeit.

Days Gone wurde 2016 das erste Mal im Rahmen der Electronic Entertainment Expo in Los Angeles vorgestellt, die Entwickler werkelten also noch drei Jahre an dem Spiel, bis es am 26. April 2019 dann weltweit erschien. Dabei dreht sich alles um den Kopfgeldjäger Deacon St. John, einer der letzten Überlebenden nach einer weltweiten Pandemie. Es gilt den Charakter durch das Open-World-Spiel zu navigieren und durch den verwahrlosten Westen der Vereinigten Staaten zu führen.

Für ihre Arbeit an „Days Gone“ erhielt das Team viel Anerkennung der Fans, für die Game Studio Director Chris Reese sehr dankbar ist und ihn zuversichtlich stimmt, den Titel weiter auszuarbeiten.

„Es ist unglaublich, denn das Team steckte so harte Arbeit rein. Zu sehen, wie die Spieler in das Spiel eintauchen und die Leidenschaft genießen, die wir reingesteckt haben, ist beeindruckend“, so Reese.

Days Gone 2 für die PS5 bereits in Arbeit?

In einem Interview mit Games Radar deutete Chris Reese an, dass sie mit der Welt von „Days Gone“ noch nicht fertig sind und eventuell ist „Days Gone 2“ bereits in der Mache, denn das Studio arbeitet derzeit an einem neuen Titel. Noch ist nicht bekannt, worum es sich handelt, doch das positive Feedback vom ersten Teil und das baldige Erscheinen der PlayStation 5 könnten ein großer Anreiz sein.

„Das ist eine Welt, der wir mehr Leben einhauchen möchten und viele, viele weitere Wege erkunden wollen. Also wer weiß, wir werden sehen!“, so Reese.

Was würdet ihr von einem zweiten Teil halten? Wäre es ein guter Titel für die PlayStation 5? Wir halten euch natürlich auf PlayCentral auf dem Laufenden. Unseren Test zu „Days Gone“ könnt ihr hier nachlesen.