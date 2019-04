Days Gone - Update auf Version 1.05 verbessert technische Umsetzung des Spiels

Ein neues Update steht für „Days Gone“ bereit. Mit dem Patch 1.05 verbessert Sony die technische Umsetzung der Zombiejagd.

Seit dem 26. April könnt ihr euch in der Rolle von Deacon aufs Bike setzen und durch das weitläufige Oregon in Days Gone düsen, wären da nicht die zahlreichen zombiehaften Freaker, die nach einer Pandemie durch das Land irren – und so einige Fehler, die den Spielspaß beeinträchtigen können.

Days Gone Sony kündigt kostenlosen DLC an, erscheint bereits im Juni

Bessere Framerate, Stabilität und mehr

Während ihr euch um das erstgenannte Problem selbst kümmern müsst, beheben Sony und Entwickler Sony Bend Studios viele der technischen Fehler via neuestem Update. Der Patch 1.05 fällt mit 136 MB vor allem im Hinblick auf die vorher erschienenen Updates recht klein aus. Durch das Aktualisieren von „Days Gone“ auf die Spielversion 1.05 werden folgende Änderungen am Spiel vorgenommen:

Patch 1.05 verhindert Probleme, wodurch das Spiel abstürzen kann

Diverse Verbesserungen gegen Lags und Ruckeln

Patch 1.05 mindert Probleme von Framerate-Einbrüchen

Verschiedene Verbesserungen der Performance und Stabilität

Kleinere Fehlerbehebungen und Änderungen hinzugefügt

Ein bestimmter Fehler wird mit dem neuesten Update aber noch nicht behoben. Einige Spieler melden Sound-Glitches, die im Spiel auftreten können. So sollen zum Beispiel Hintergrundgeräusche oder Freaker plötzlich verstummen oder Dialogzeilen in Gesprächen nicht zu hören sein. Vermutlich wird sich der Entwickler in einem nächsten Update diesem Fehler annehmen.

„Days Gone“ ist exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich. Unseren ausführlichen Test zum Open-World-Titel könnt ihr hier nachlesen.