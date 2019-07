Cyberpunk 2077 - Schwedische Punk-Band Refused liefert Soundtrack der Rockband SAMURAI

CD Projekt Red hat eine Zusammenarbeit mit der schwedischen Punk-Band Refused bekannt gegeben, die im Sci-Fi-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ die Musik der Rockband SAMURAI zum Leben erwecken.

Bereits im Cinematic-Trailer der E3 2019 von Cyberpunk 2077 war die schwedische Punk-Band Refused zu hören, doch wie die Entwickler mitteilen, wurde die Zusammenarbeit jetzt für den gesamten Soundtrack des Rollenspiels ausgeweitet.

Refused erwecken SAMURAI zum Leben

Der „Song Chippin‘ In“ der schwedischen Band Refused war breits im Cinematic-Trailer von „Cyberpunk 2077“ zu hören, doch wie CD Projekt jetzt mitteilt, wird die Gruppe im Spiel die Musik der Rockband SAMURAI zum Leben erwecken.

Die Zusammenarbeit mit der renommierten schwedischen Punkrock-Formation umfasst das Schreiben, Aufnehmen und Produzieren einer EP mit den größten Hits von SAMURAI, unter der kreativen Leitung des Komponistenteams von CD Projekt Red und von Marcin Przybylowicz.

Dabei steuert die Band nicht nur neue Tracks bei, die stark vom Originalmaterial der Schweden inspiriert wurden sondern auch neue Songs, die exklusiv für „Cyberpunk 2077“ entstanden sind. Marcin Przybylowicz zeigt sich glücklich über die Zusammenarbeit:

„Ich bin unglaublich begeistert, dass Refused ein Teil von Cyberpunk 2077 sein wird. Ich kann von ganzem Herzen sagen, dass der Punk-Faktor der Musik von Cyberpunk 2077 durch die Decke geht!“

Auch die Band hat mächtig Bock auf die Zusammenarbeit, wie Leadsänger Dennis Lyxzén verrät:

„SAMURAI ist - genau wie wir - eine Gruppe von Rebellen, wenn auch an einem anderen Ort und zu anderen Zeiten. Die Songs wurden großartig und das Spiel sieht einfach nur verrückt aus.“

Keanu Reeves wird in seiner Rolle als Johnny Silverhand den Leadsänger der fiktiven Band geben, Gesang steuerte er selbst allerdings nicht dazu bei. Erscheinen wird „Cyberpunk 2077“ am 16. April 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.