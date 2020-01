Cyberpunk 2077 - Das Demake: So würde das Sci-Fi-RPG auf der PlayStation 1 aussehen

Wem „Cyberpunk 2077“ eventuell zu futuristisch aussieht und lieber Spiele aus den 90ern bevorzugt, kann sich an einem Demake erfreuen, das den Sci-Fi-Titel im Stile eines PlayStation 1-Spiels zeigt.

YouTuber Bearly Regal ist bekannt für seine Kunstwerke, die er mit Hilfe von Sandbox-Spielen wie Minecraft, Lego Worlds oder dem PS4-Exklusivtitel Dreams erstellt. Egal ob grafisch aufgehübschte Versionen in Form von Remakes oder die Downgrade-Variante eines Demakes: Der Brite zaubert beeindruckende Eigenkreationen von „Fallout“, „Die Simpsons“, „Metal Gear Solid“ und zuletzt: Cyberpunk 2077.

Dreams Fan baut Szene aus dem Remake von Final Fantasy VII nach

Cyberpunk 1997

Mit dem neusten Werk von Bearly Regal erhalten wir einen Eindruck davon, wie sich der in diesem Jahr erscheinende Titel von CD Projekt RED als PlayStation 1-Game macht, wie das Spiel also aussehen würde, wenn es bereits 1997 erschienen wäre:

Da es für ein Remake wirklich noch zu früh ist, scheint ein Demake, also das schlichte Gegenteil einer Neuauflage, durchaus sinnvoller zu sein und lässt Nostalgie-Gefühle aufleben. Gezeigt werden hierbei die aus den bisher veröffentlichten „Cyberpunk 2077“-Demos bekannten Szenen, die uns in das Apartment des Protagonisten V und auf die Straßen von Night City führen. Wobei letzteres wohl eher eine Hommage an den allerersten GTA-Teil darstellt.

Cyberpunk 2077 Sind die Sorgen um die Größe der Weltkarte unberechtigt?

Liebe zum älteren Grafik-Detail

Auf Twitter zeigt uns Bearly Regal noch einige Screenshots aus seiner „Dreams“-Kreation und ein potenzielles Cover zu „Cyberpunk 1997“. Möglicherweise können wir das Demake in Zukunft selbst spielen, wenn er seine Arbeit an der Retro-Version des Spiels fortsetzt und „Dreams“ am 14. Februar 2020 den Early Access-Zeitraum verlässt.

Ansonsten müssen wir auch nicht mehr allzu lange auf den Release des modernen Originals „Cyberpunk 2077“ warten. Denn am 16. April ist es soweit und der CD Projekt-Titel erscheint für PC, PS4 und Xbox One. .