Cyberpunk 2077 - Chancen auf Filmumsetzung sind mit Keanu Reeves drastisch gestiegen

„Cyberpunk 2077“ wird das einstige Pen-and-Paper-System zu einem Videospiel wandeln. Der Schöpfer hinter dem Franchise sieht aber noch mehr Potenzial, da Schauspieler Keanu Reeves mit an Bord ist. Wie wäre es also mit einem Film zu Cyberpunk?

Der Auftritt von Schauspieler Keanu Reeves („Matrix“, „John Wick“) dürfte in die Geschichte der E3 eingegangen sein. Seine Beteiligung an Cyberpunk 2077 hat in der gesamten Nerd-Welt eine Welle von kreischenden Fans ausgelöst. Und das zu Recht.

Cyberpunk 2077 Schwedische Punk-Band Refused liefert Soundtrack der Rockband SAMURAI

In „Cyberpunk 2077“ wird er die Rolle von Johnny Silverhand übernehmen. Der Lead-Sänger der Ingame-Band Samurai dürfte uns das eine oder andere Mal über den Weg laufen. Mike Pondsmith, der Schöpfer hinter „Cyberpunk 2020“ - dem Pen-and-Paper-System, auf dem „Cyberpunk 2077“ zumindest geistig basiert - sieht in Reeves großes Potenzial (via VGC). Vor allem dann, wenn es um weitere Auskopplungen geht.

Wie steht es um einen Film zu Cyberpunk?

„Ich kann nicht wirklich sagen, wie es mit Filmrechten aktuell steht. Aber mit Keanu Reeves, der in die Sache verstrickt ist, ist das Ganze zu einer echten Möglichkeit geworden.“

Pondsmith sieht sein Franchise gerade in einer guten Position, um zu einem Film zu werden. Schließlich ist der Hype um „Cyberpunk 2077“ gigantisch. Zudem gibt die futuristische und dennoch teils dreckige Welt für einen Film einiges her. Action, Story und jede Menge obskure Charaktere stünden hier zur kreativen Verfügung.

Cyberpunk 2077 Entwickler schafft Klarheit: Keine drei Cyberpunk-Spiele in Arbeit

Dabei müsste man laut dem Cyberpunk-Schöpfer allerdings ziemlich genau planen, um die Erwartungen erfüllen zu können. Schließlich gibt es bereits zwischen Tabletop- und Videospiel eine große Lücke, die geschlossen werden muss. Zwischen den Spielen und einer filmischen Version von „Cyberpunk 2077“ müssten erneut einige Anpassungen vorgenommen werden.