CS:GO - Battle Royale angekündigt, ab sofort komplett Free2Play

Valve hat am Donnerstag ein großes neues CS:GO-Update veröffentlicht. Darin enthalten ist unter anderem ein Battle Royale-Modus, der für alle Spieler zur Verfügung stellt. Gleichzeitig wurde angekündigt, dass Counter-Strike: Global Offensive ab sofort komplett Free2Play und kostenlos spielbar ist.

Die lange Wartezeit hat sich endlich gelohnt: Am späten Donnerstagabend veröffentlichte Valve ein brandneues CS:GO-Update, das die vielleicht größte Änderung des Spieles darstellen könnte. Das Update ist mit einem benötigten Update von 900 MB nicht sonderlich groß.

Ab sofort steht in Counter-Strike: Global Offensive ein vollwertiger Battle Royale-Modus zur Verfügung, der sich Danger Zone nennt. Er soll auf dem taktischen Gameplay des Spiels basieren und allen Spielern zur Verfügung stehen.

Das bringt der Battle Royale Modus

Der Modus besteht aus bis zu 18 Spielern und kann sowohl einzeln als auch zu zweit und zu dritt gespielt werden. Die neue Karte wird Blacksite genannt und verfügt über mehrere neue Items, die im regulären und weltbekannten Matchmaking nicht zur Verfügung stehen. Mit einem speziellen Item lassen sich die Position der Gegner und weitere Details betrachten.

Wie für Battle Royale üblich, müsst ihr euer Equipment natürlich auch sammeln und schonend mit ihm umgehen. Das Waffenverhalten ändert sich im Vergleich zu den anderen Modi übrigens nicht.

Interessant: Der Modus befindet sich bereits seit 2016 in Entwicklung, also schon vor dem aufgetretenen Hype.

CS:GO ab sofort kostenlos

Außerdem kündigte Valve an, dass CS:GO von nun an völlig kostenlos spielbar ist und somit Free2Play ist. Neue Spieler bekommen den vollen Zugriff auf alle Modi, das Matchmaking und eine begrenzte Anzahl an Drops.

Bisherige Spieler werden auf einen Prime-Status hochgestuft und werden nur mit Spielern gematcht, die ebenfalls über einen Prime-Status verfügen. Zudem gibt es einen exklusiven Skin, der nur Prime-Nutzern geschenkt wird. Alle bisherigen Spieler erhalten zudem ein spezielles Treue-Abzeichen.

Wer den Prime-Status haben will, muss entweder Level 21 erreichen oder CS:GO kaufen.