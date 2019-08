Call of Duty: Modern Warfare - Zahlreiche Anpassungsoptionen für den Multiplayer bestätigt

Infinity Ward hat weitere Details zum Multiplayer-Modus von „Call of Duty: Modern Warfare“ verraten. Der Shooter wird zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten bieten, sodass ihr offline gegen Bots antreten und in Custom Matches nahezu alle Paramater selbst bestimmen könnt.

Neben einer umfangreichen Einzelspielerkampagne steht der Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare im Fokus der Entwickler. Dieser wird einen Offline-Modus bieten, in dem ihr gegen Bots antreten könnt und euch in Custom Matches erlaubt, nahezu alle Einstellungen anzupassen.

Multiplayer mit umfangreichen Einstellungen

Via Reddit meldete sich Joe Cecot, Design Director des Multiplayers bei Infinity Ward, zu Wort, um Fans einige Fragen zu beantworten. In seinem Beitrag bestätigte Cecot unter anderem, dass „Call of Duty: Modern Warfare“ einen Offline-Modus bieten wird.

Darin könnt ihr gegen KI-gesteuerte Bots antreten und somit eure Fähigkeiten verbessern oder neue Waffen und Gegenstände ausprobieren, bevor ihr gegen menschliche Spieler in die Schlacht zieht.

Außerdem verriet Cecot, dass es die Möglichkeit geben wird, Custom Matches und private Lobbies zu erstellen, in denen ihr nahezu alle Einstellungen verändern könnt. So wird es beispielsweise möglich sein, die auf vier Spieler ausgelegten Karten des Gunfight-Modus im 3-gegen-3 anzugehen.

Weiterhin lässt sich der Realismus-Modus ohne HUD und Fadenkreuz optional für alle Karten aktivieren. Erscheinen wird „Call of Duty: Modern Warfare“ am 25. Oktober 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Bereits Mitte September habt ihr im Rahmen der Open Beta die Möglichkeit, selbst Hand an den Shooter zu legen.