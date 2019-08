Call of Duty: Modern Warfare - Video stellt neuen Realismus-Modus vor

„Call of Duty: Modern Warfare“ setzt auf ein hohes Maß an Realismus. Bewegungen, Waffenverhalten und Animationen präsentieren sich realistischer als je zuvor. Besonders im brandneuen Realismus-Modus will der Shooter auf ein noch intensiveres Spielgefühl setzen.

Call of Duty: Modern Warfare kommt mit einer Vielzahl an Spielmodi daher, die sowohl Fans von kleinen und schnellen Matches als auch Freunde riesiger Schlachten ansprechen wollen. Noch intensiver wird es allerdings im Realismus-Modus.

Call of Duty: Modern Warfare Epischer Modus mit über 100 Spielern offiziell angekündigt!

Das erwartet euch im Realismus-Modus von Call of Duty: Modern Warfare

Brandneue Killstreaks, unzählige Perks oder riesige Schlachten im Bodenkrieg-Modus sind nicht euer Ding? Dann könnte der Realismus-Modus von „Call of Duty: Modern Warfare“ etwas für euch sein, den die Entwickler jetzt vorgestellt haben.

Grundsätzlich orientiert sich der Modus an den klassischen Hardcore-Varianten der Vorgänger, die in „Call of Duty: Modern Warfare“ ebenfalls ein Comeback feiern werden. Allerdings geht der Realismus-Modus noch weit darüber hinaus.

In diesem Modus wirft euch das Spiel auf eine Nachtkarte, auf der das Nachtsichtgerät euer bester Freund ist. Bildschirmeinblendungen und HUD-Elemente wurden zudem auf ein Minimum reduziert, um eine noch bedrohlichere Atmosphäre zu schaffen.

Außerdem wird es in dem Modus nicht möglich sein, über Kimme und Korn zu zielen. Wenn ihr die Waffe anlegt, gibt euch lediglich der Laserpointer einen groben Hinweis darauf, wohin ihr zielt.

Realismus sorgt für langsameres Gameplay

Da bereits ein Kopfschuss tödlich ist und ihr in der absoluten Dunkelheit oftmals keine Ahnung habt, wer Freund und wer Feind ist, sorgt der Realismus-Modus für ein deutlich langsameres Gameplay. Im Vergleich zu Hardcore halten Feinde bei Körpertreffern allerdings mehr aus, bevor sie das Zeitliche segnen. Dafür wurde das Treffer-Feedback vollständig deaktiviert.

Der neue Modus spielt sich fast schon wie ein Schleichspiel, das vorsichtiges Vorgehen und genaues Orten von Geräuschen belohnt. Bislang steht in diesem Modus lediglich eine TDM-Variante ohne Missionsziele zur Wahl, gespielt wird zudem auf nahezu allen Karten, die der Multiplayer-Modus von „Call of Duty: Modern Warfare“ zu bieten hat.

Call of Duty: Modern Warfare Open Beta im September direkt mit Crossplay zwischen PC und Konsolen

Wie das Ganze in Aktion aussieht, könnt ihr euch im folgenden Video genauer anschauen. Erscheinen wird „Call of Duty: Modern Warfare“ am 25. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Bereits Mitte September könnt ihr in der Open Beta selbst Hand an den Shooter legen.