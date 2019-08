Call of Duty: Modern Warfare - Wird der Battle-Royale-Modus im kommenden Jahr Free-2-Play nachgereicht?

Zum Release im Oktober wird Call of Duty: Modern Warfare keinen Battle-Royale-Modus bieten. Was allerdings nicht bedeutet, dass der Modus nicht künftig Einzug in den Shooter halten könnte.

Call of Duty: Modern Warfare Dedizierte Server für Multiplayer geplant

In den vergangenen Tagen verriet Entwickler Infinity Ward, dass „Call of Duty: Modern Warfare“ ohne Battle-Royale-Modus daherkommen würde. An dessen Stelle tritt im neuesten Serienteil der Realismus-Modus.

Im Moment wolle man sich auf den Core-Multiplayer konzentrieren, wie Multiplayer-Design-Director Joe Cecot in einem Interview gegenüber IGN verraten hat. Allerdings schließt die äußerst vage Formulierung nicht aus, dass ein entsprechender Spielmodus in Zukunft nachgereicht werden könnte.

Das will auch der YouTube-Nutzer The Long Sensation erfahren haben, der bereits im Vorfeld mit einigen seiner Aussagen zu den Inhalten von „Call of Duty: Modern Warfare“ richtig lag.

Auf Twitter schreibt The Long Sensation, dass eine eigenständige Battle-Royale-Variante für „Call of Duty: Modern Warfare“ im Jahr 2020 als Free-2-Play-Titel erscheinen soll.

So apparently Battle Royale in #ModernWarfare will be a free mode to release in early 2020. It will be downloadable as a separate game, but also will still be connected to the core game. If this is true then it's a very good move by Activision.