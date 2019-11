Call of Duty: Modern Warfare - So einfach cleart ihr die Höhle auf Azhir Cave von Campern

Die Map Azhir Cave gehört nicht gerade zu den beliebtesten Karten in „Call of Duty: Modern Warfare“, da das vielverzweigte und unübersichtliche Höhlensystem ein bevorzugtes Jagd- und Sitzgebiet von Campern darstellt. Um nicht in die schmerzenden Arme unzähliger Claymores oder 725-Schrotflinten zu laufen, fand ein gewiefter und äußerst versierter Spieler genau die richtige Lösung.

Wie wir bereits berichteten, ist Call of Duty: Modern Warfare gerade auf dem besten Wege, das erfolgreichste Spiel des gesamten Franchise zu werden. Trotz einiger Baustellen, wie beispielsweise das viel kritisierte Skillbased Matchmaking (SBMM) oder die störende Shader-Installation bei der PC-Version, erfreut sich das Spiel großer Beliebtheit in der Community und sorgt immer wieder für lustige oder erfindungsreiche Momente.

Das Problem mit Azhir Cave

Das große und verzweigte Höhlensystem auf der Map Azhir Cave ist vollgestopft mit uneinschaubaren Deckungsmöglichkeiten und somit prädestiniert für explosive und bleihaltige Hinterhalte. Da die Karte zur Hälfte unter Tage spielt, kann selbst ein Team-Deathmatch leicht in eine gefährliche Höhlenwanderung ausarten. Während man sich dort einfach weigern kann, die sengende Sonne zu verlassen, so decken die Spielmodi Herrschaft und Hauptquartier die große Schwäche von Azhir Cave auf:

© Activision/Infinitiy Ward

Wie unschwer zu erkennen ist, befinden sich zwei von drei Flaggen- sowie HQ-Punkte im Höhlensystem. Somit ist der Spieler für einen Sieg dazu gezwungen, den Helm aufzusetzen und Höhlenforscher zu spielen. Oftmals entpuppen sich die sonst spaßigen Modi dann als nervtötende Sitz-Kriege, für die nur ein Motto zählt: Wer zuerst da ist, schießt auch zuerst!

Trick gegen die Höhlen-Camper auf Azhir Cave

Wer sich nur ungern in die Höhlen traut, der kann nun aufatmen – ein wenig Planung und Skill vorausgesetzt! Ihr benötigt lediglich eine Fünfer-Abschussserie sowie die Cruise-Missile in der Auswahl. Habt ihr die nötigen Kills erreicht, wartet auf den HQ-Wechsel oder eine vollgestopfte Höhle. Nun sucht ihr euch ein lauschiges Plätzchen in der Sonne und feuert die Rakete ab. Achtet darauf, dass ihr sie erstmal in eine flache Bahn fast parallel zum Boden bringt und steuert sie dann mit feingefühl und etwas Glück mitten in das Camper-Nest.

Der Twitter-User JetexGM zeigt uns wie es geht: