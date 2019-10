Call of Duty: Modern Warfare - Leak deutet auf 25 Karten zum Start hin

Ende des Monats erscheint mit „Call of Duty: Modern Warfare“ einer der heißesten Titel des Jahres. Shooter-Fans fiebern vor allem dem Multiplayermodus entgegen, der sogar noch umfangreicher ausfallen könnte, als bisher gedacht. Einem neuen Leak zufolge wartet dieser mit satten 25 Maps auf.

In knapp drei Wochen erscheint mit Call of Duty: Modern Warfare ein heißer Anwärter auf den Shooter des Jahres. Laut einem neuen Leak wartet dieser im Multiplayer sogar mit satten 25 Karten auf.

Call of Duty: Modern Warfare Die verschiedenen Karten und Modi im neuen Gameplay-Video vorgestellt

Sind das alle Multiplayer-Maps von Call of Duty: Modern Warfare?

Verantwortlich für den Leak ist der YouTuber TheGamingRevolution, der bereits in der Vergangenheit mit Insider-Informationen zu „Call of Duty: Modern Warfare“ richtig lag. Dieser will erfahren haben, welche Karten euch im Multiplayer des Spiels erwarten.

Unterteilt werden die Karten demnach in Maps für den klassischen Multiplayermodus des Spiels, besonders große Maps für den Ground War-Modus und kleinere Varianten für den Zwei-gegen-Zwei-Modus Gunfight.

Weitere Karten sollen nach dem Release von „Call of Duty: Modern Warfare“ als kostenlose DLCs nachgereicht werden. Hier eine Übersicht über alle geleakten Karten, ob diese Angaben allerdings der Wahrheit entsprechen, bleibt abzuwarten.

Bei fünf der Karten handelt es sich jedoch lediglich um Nacht-Varianten, die vermutlich für den neuen Realismus-Modus angedacht sind.

Klassische Multiplayer-Karten:

Aniyah Palace

Cave

Cave (Night)

Deadzone

Euphrates Bridge

Hackney Yard

Hackney Yard (Night)

Granza Raid

Gun Runner

Gun Runner (Night)

Piccadilly

Petrograd

Spear

Spear (Night)

Ground War-Karten:

Downtown Donetsk

Farms

Karst River Quarry

Gunfight-Maps:

Docks

Hill

King

King (Night)

Pine

Showers

Speedball

Stack

Call of Duty: Modern Warfare Aktuelle Gerüchte um Waffen in Lootboxen entfachen Unmut bei den Fans

Ob dies tatsächlich alle Multiplayer-Karten von „Call of Duty: Modern Warfare“ sind, werden wir in spätestens drei Wochen wissen, denn das Spiel erscheint bereits am 25. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One.