Call of Duty: Modern Warfare - Hubschrauber und Panzer: Das erwartet euch im Ground War-Modus

Ground War heißt der größte Spielmodus, der euch im Shooter „Call of Duty: Modern Warfare“ erwartet. Bis zu 100 Spieler kämpfen auf riesen Karten ums Überleben. Die Kollegen von GameInformer liefern jetzt erste Informationen darüber, was euch in dem Modus erwartet.

Wer sich auf riesige Multiplayer-Schlachten freut, sollte sich den überarbeiteten Modus Ground War von Call of Duty: Modern Warfare genauer anschauen. Ein neuer Artikel liefert jetzt einen ersten Eindruck davon, was euch erwartet.

Ground War in Call of Duty: Modern Warfare

Während Ground War grundsätzlich nicht neu in der Shooter-Reihe ist, präsentiert er sich in „Call of Duty: Modern Warfare“ doch ein wenig anders, als ihr es bisher gewohnt wart. Das geht aus einem exklusiven Artikel der Kollegen von GameInformer hervor, die den Modus bereits spielen konnten.

Gezeigt wurde eine riesige Karte, die in einem Downtown-Distrikt einer Großstadt angesiedelt war – inklusive Wolkenkratzern und einer gewaltigen Bank. 64 Spieler tummeln sich zum Release im neuen Ground War-Modus, allerdings will Entwickler Infinity Ward die Spielerzahl nach und nach auf insgesamt 100 Teilnehmer erhöhen.

Grundsätzlich orientiert sich Ground War am Domination-Spielmodus, in dem ihr fünf über die Karte verteilte Punkte einnehmen und verteidigen müsst. Nur dass hier Hubschrauber und gepanzerte APCs die Szenerie dominieren.

Der Kampf um die Bank

Die Treppen, die zur Bank hinaufführen, entwickelten sich schnell zu einem der Hotspots auf der Karte. Das obere Team kann sich dort hervorragend verbarrikadieren, während die Angreifer von unten diese Verteidigung beispielsweise mit dem Juggernaut zerschlagen können.

Beim Respawn habt ihr die Wahl zwischen sicheren Sektoren oder einem Spawn direkt in einem der APCs, die über die Karte fahren und von Spielern gesteuert werden.

In den Seitengassen und zwischen den Gebäuden findet ihr zahlreiche Deckungsmöglichkeiten, die euch das vorsichtige Vorgehen ermöglichen sollen. Ganz anders jedoch in den offenen Straßen, in denen Deckung Mangelware ist.

Dort entscheiden Teamplay und der Einsatz taktischer Hilfsmittel wie Rauchgranaten darüber, ob ihr die offenen Straßen lebendig überqueren könnt. Der Tod lauert hinter jeder Ecke.

Vorgefertigte Klassen wird es im Ground War-Modus von „Call of Duty: Modern Warfare“ allerdings nicht geben. Dafür könnt ihr jedes zuvor angelegte Loadout aus den anderen Multiplayermodi nutzen und an den Spielmodus anpassen.