Borderlands 3 - Guide: Die stärkste Klasse und Skillung im Solo-Modus

Die Wahl der richtigen Klasse in „Borderlands 3“ will wohlüberlegt sein. Immerhin haben alle vier Charaktere ihre individuellen Stärken und richten sich an ganz andere Typen von Spielern. Wir verraten euch, mit welcher Klasse und Skillung ihr im Solo-Modus die besten Karten habt.

Mit Amara, Moze, FL4K und Zane stehen euch in Borderlands 3 vier abwechslungsreiche Klassen zur Wahl. Ihr wollt den neuen Loot-Shooter vornehmlich alleine spielen und nur ab und zu kooperativ mit Freunden in die Schlacht ziehen? Wir verraten euch, welche Klasse und Skillung für Solisten die stärkste Wahl darstellt.

Borderlands 3 Guide: Kräftig austeilen und einstecken – Skillung für Moze

Die beste Solo-Klasse in Borderlands 3: FL4K

Natürlich lässt sich „Borderlands 3“ auch hervorragend alleine bewältigen, doch da ihr im Solo-Modus auf die Hilfe von Teamkameraden verzichten müsst, stellt der Titel ganz andere Anforderungen an euch und eure gewählte Klasse, als es im Koop-Modus der Fall ist.

Die stärkste Klasse für Solisten stellt dabei der neue Bestienmeister FL4K dar, speziell in seinem Jäger-Talentbaum. Als erste Pet-Klasse im „Borderlands“-Universum ist er in der Lage, verschiedene tierische Begleiter an seiner Seite kämpfen zu lassen. Im Jäger-Talentbaum ist dies ein besonders starker Spiderant, der als Tank agiert und die Feinde auf sich zieht. Somit habt ihr im Hintergrund alle Zeit der Welt, die Feinde auszuschalten.

Hinzu gesellen sich einige einzigartige Fähigkeiten, die euren Schaden erhöhen und eure Gesundheitsregeneration verbessern. Ihr teilt also mehr aus und haltet länger durch, gerade in den intensiven Bosskämpfen sichert euch das ein ums andere Mal das Leben.

Die wichtigsten Skills im Jäger-Baum

Keine Spuren hinterlassen: Kritische Treffer füllen eure Munition wieder auf

Kritische Treffer füllen eure Munition wieder auf Kopf oder Zahl: Kritische Treffer verringern die Abklingzeit eures Action-Skills

Kritische Treffer verringern die Abklingzeit eures Action-Skills Falkners Festmahl: Eure Rakks (Action-Skill) heilen euch um 7 %, wenn sie Gegnern Schaden zufügen

Eure Rakks (Action-Skill) heilen euch um 7 %, wenn sie Gegnern Schaden zufügen Doppeltgemoppelt: Chance, mit jedem Schuss ein zusätzliches Projektil abzufeuern

Chance, mit jedem Schuss ein zusätzliches Projektil abzufeuern Spiderant-Gräfin: Euer Begleiter regeneriert eure Gesundheit und reduziert euren Schaden

Euer Begleiter regeneriert eure Gesundheit und reduziert euren Schaden Galaktischer Schatten : Euer kritischer Schaden wird erhöht, Feinde greifen euch weniger wahrscheinlich an

: Euer kritischer Schaden wird erhöht, Feinde greifen euch weniger wahrscheinlich an Megabiest: Kritische Treffer sind nun an allen Körperteilen möglich

Wie ihr bereits seht, ergibt sich aus all diesen Skills eine Synergie, wenn ihr kritische Treffer landet. Jetzt gebt ihr noch ein Gewehr mit hoher Feuerrate oder eine Schrotflinte in die Mixtur und ihr werdet zum nahezu unzerstörbaren Angreifer.

Die verbleibenden Talentpunkte für FL4K

Damit habt ihr 26 Talentpunkte investiert, euch bleiben in „Borderlands 3“ also noch immer 22 weitere Punkte. Diese sind im Meister-Baum bestens aufgehoben, da sich dieser vor allem auf die Stärkung eures Haustieres konzentriert und euren Spiderant noch stärker macht.

Hier lohnen sich vor allem die Skills „Wüst und wild“ (erhöht den Schaden eures Begleiters), „Wer hat wen gerettet?“ (ausgeteilter Schaden wird in erhöhte Gesundheitsregeneration umgewandelt) und „Vorsicht, bissig!“ (erlittener Schaden eures Haustiers wird auf den Angreifer reflektiert).

Danach bleiben euch in „Borderlands 3“ noch immer neun Talentpunkte, die ihr relativ frei verteilen könnt. Im Meister-Baum erwarten euch beispielsweise noch Fähigkeiten, die jeglichen verursachten Schaden erhöhen oder euren erlittenen Schaden auf euren Begleiter projizieren.

Alternativ könnt ihr in „Borderlands 3“ die Talentpunkte allerdings auch im Pirscher-Baum ausgeben, der sich vor allem auf eure eigene Gesundheitsregeneration und eine erhöhte Feuerrate konzentriert.

Bedenkt zudem, dass ihr eure aktive Skillung jederzeit an einer Quick-Change-Station wechseln und die Talentpunkte so neu verteilen könnt. Beispielsweise, wenn ihr euch im Koop-Modus doch auf eine andere Verteilung konzentrieren wollt. FL4K ist, wie die anderen Charaktere, vielseitig einsetzbar.

Die komplette Skillung im Überblick: Borderlands 3-Talentrechner für FL4K