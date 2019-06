Borderlands 2 - Neuer DLC könnte die Verbindung zu Borderlands 3 schlagen

Schon bald bekommen wir mit „Borderlands 3“ die lang ersehnte Fortsetzung der Shooter-Reihe. Um uns auf die Geschichte einzustimmen, könnte Entwickler Gearbox aber noch ein Schmankerl in der Hinterhand haben. Aktuell gehen Gerüchte um, dass sie an einem neuen DLC für den Vorgänger „Borderlands 2“ arbeiten.

Mit Borderlands 3 wird ein neues Kapitel für die Shooter-Reihe von Gearbox eröffnet. Dank Remastered-Versionen des Erstlings und einem HD-Update für Borderlands 2 habt ihr schon jetzt die Möglichkeit, die gesamte Geschichte nachzuholen. Doch das soll für Gearbox noch nicht genug sein, wie nun eine anonyme Quelle gegenüber PlayStation Lifestyle berichtet.

Die Quelle, die aus erster Hand von Gearbox berichten soll, behauptet, dass sich ein DLC für „Borderlands 2“ in Arbeit befinden würde, der die Brücke zwischen diesem Teil und „Borderlands 3" schlägt. Die Erweiterung soll dann den Namen „Commander Lilith and the Fight for Sanctuary“ tragen und auf der E3 2019 angekündigt werden.

Anhand des Namens können wir natürlich schon spekulieren, worum es gehen wird. Doch Achtung: Hier folgen Spoiler zu „Borderlands 2“, falls ihr es noch nicht nachgeholt habt. Die Sanctuary ist natürlich das Schiff, mit dem wir in „Borderlands 3" unterwegs sein werden. Dort ist es aber schon das dritte Modell mit diesem Namen.

Die erste Sanctuary ist die Heimatbasis der Crimson Raider gewesen. Das zweite im Bunde wurde noch nicht Ingame gesehen. Vermutlich müssen wir also zusammen mit Lilith - in ihrer Funktion als neuer Anführer der Raiders - dieses Schiff verteidigen.

Noch steht natürlich die offizielle Ankündigung aus. Wir berichten euch im Rahmen der E3 2019 täglich über die Geschehnisse auf der Messe und werden euch natürlich auch über „Borderlands 3“ auf dem Laufenden halten.