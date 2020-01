Better Call Saul - Serien-Ende für Breaking Bad-Spin-off steht fest

Die Dreharbeiten für die 6. Staffel von „Better Call Saul“ stehen an. Wir wissen schon jetzt, dass es keine 7. Staffel mehr geben wird. Die 6. Staffel wird demnach das Finale darstellen.

Das Serien-Spin-off zu Breaking Bad, das den notorischen Anwalt Saul Goodman mit Bob Odenkirk in der Hauptrolle fokussiert, steht vor dem Serien-Aus. Better Call Saul wird nach der 6. Staffel nicht verlängert. Eine 7. Staffel wird also nicht mehr produziert. Das Prequel zu „Breaking Bad“ rund um die Transformation von James Morgan McGill zu Saul Goodman wird damit also vollendet sein.

Breaking Bad El Camino ist da: Story, Rückblick und Darsteller - Alle Infos im Überblick!

Wie AMC jetzt bestätigt, haben sie noch eine 6. Staffel bestellt, die aus 13 Episoden bestehen soll. Der Showrunner und Produzent Peter Ground soll sich dahingehend geäußert haben, dass die Dreharbeiten an der 6. Staffel im nächsten Monat beginnen. Er meint:

„Wir werden unser verdammt Bestes geben, um eine gute Landung hinzulegen.“

Die finale Staffel wird 2021 anlaufen, doch erst einmal dürfen sich die Zuschauer auf eine 5. Season freuen, die in diesem Jahr gezeigt wird.

Startdatum Better Call Saul: Staffel 5

Doch bevor es 2021 mit der 6. Staffel weitergeht, läuft in diesem Jahr die 5. Staffel an. Der offizielle Serienstart bezieht sich in den Vereinigten Staaten auf den 23. Februar 2020. Es ist davon auszugehen, dass die Serie hier wie gehabt zeitgleich auf Netflix zu sehen sein wird. Neben Bob Odenkirk sehen wir Jonathan Banks (Mike Ehrmanntraut), Rhea Seehorn (Kim Wexler), Patrick Fabian (Howard Hamlin), Michael Mando (Ignacio Varga) und Giancarlo Esposito (Gustavo Fring) in den Hauptrollen.

Star Wars Legendäres Aufeinandertreffen: George Lucas trifft Baby Yoda