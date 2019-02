Battlefield 5 - Großes Update samt Koop-Modus Combined Arms erscheint heute, das sind die Patchnotes

Am heutigen Mittwoch werden Electronic Arts und DICE das neue Update zu Battlefield 5 veröffentlichen und damit außerdem den Koop-Modus Combined Arms in den Titel integrieren. Außerdem zeigen die offiziellen Patchnotes, dass Spieler eine ganze Reihe an Änderungen am Gameplay erwarten dürfen. Der schwedische Entwickler arbeitet auch weiterhin an der Anpassung von TTK und TTD, wodurch das Spielgefühl verbessert werden soll. Weiterhin wird durch das Update der Schaden verschiedener Waffen angepasst.

Update vom 13. Februar 2019

Am heutigen Mittwoch, den 13. Februar erscheint das neue Update zu Battlefield 5 für PS4, Xbox One und PC. PC-Spieler erhalten bereits ab 10 Uhr Zugriff auf den neuen Patch. Rund eine Stunde später steht das Update auch auf der PS4 bereit. Die Xbox-Fassung wird schließlich gegen 12 Uhr mit der Aktualisierung versorgt.

Außerdem liegen mittlerweile die offiziellen Patchnotes vor.

Originalmeldung vom 11. Februar 2019

Wie bereits angekündigt, erscheint in dieser Woche ein umfangreiches Update zu Battlefield 5, das unter anderem den Koop-Modus Combined Arms im Gepäck haben wird. Außerdem dürfen sich alle Spieler auf zahlreiche Bugfixes und Änderungen an dem derzeitigen Gameplay des Multiplayer-Shooters freuen. Als Termin ist derzeit der morgige Dienstag angesetzt, jedoch weißt Producer Jaqub Ajmal von DICE daraufhin, dass sich der Termin und auch die Inhalte der Patchnotes noch ändern können.

Darin ist unter anderem von Änderungen an der TTK (Time to Kill) und TTD (Time to Death) die Rede. Dadurch soll die Konsistenz zwischen TTK und TTD gewährleistet werden, unabhängig von den Netzwerkleistungsproblemen:

"Mit dieser Änderung wird die Schadensfolge von der ersten bis zur letzten Kugel bestimmt. Der Einschlag des Projektils wird nun immer korrekt ausgeführt und vermeidet die Bündelung von Schaden (Superbullets)."

Ein wichtiger Punkt der Patchnotes betrifft die Waffen, Gadgets und Spezialisierungen in Battlefield 5. So hat DICE die Schadenswerte zahlreicher Waffen angepasst. Die Nachladezeit der PIAT ist beispielsweise von 2,9 auf 2,75 Sekunden abgesenkt worden, während die Turner SMLE nun anstatt 45 nur noch 40 Schaden macht.

Weitere Anpassungen und Änderungen betreffen die verschiedenen Karten, Modi und das HUD. Die vorläufigen Patchnotes findet ihr hier.

