Avengers: Endgame - Der Vorverkauf ist gestartet, hier Tickets bestellen!

„Avengers: Endgame“ startet in einigen Wochen in den Kinos. Nun hat der Vorverkauf begonnen. Sichert euch schnellstmöglich eure Tickets!

Avengers: Endgame startet offiziell am 25. April 2019 in den deutschen Kinos. Dann erfahren wir, wie es um Thanos und den Marvel-Helden nach den Geschehnissen von Avengers: Infinity War weitergeht. Der Marvel-Blockbuster soll ganze drei Stunden dauern.

Jetzt heißt es schnell sein, denn der Vorkauf hat begonnen. Sichert euch also jetzt eure Tickets für den Film. Der Ansturm ist groß, einige Reservierungsseiten können unter Umständen überlastet sein. Versucht es daher mehrmals.

Avengers: Endgame Regisseure versprechen massive Veränderungen zu Infinity War

Nach dem Finale in "Avengers: Infinity War" ist die Hälfte des Universums durch einen Fingerschnipp von Thanos ausgelöscht. Der mächtige Antagonist hat die Macht der Infinity-Steine für sich genutzt. Nun wird das "Endspiel" eingeläutet – alle Fäden des Marvel Cinematic Universe laufen zum ultimativen Showdown zusammen. Ein neuer Trailer stimmt auf Avengers: Endgame ein.

Einige deutsche Kinoketten bieten auch die Möglichkeit an, den Film noch etwas früher zu sehen: Ihr könnt also bereits in der Nacht vom 23. auf den 24. April 2019 an einer Mitternachtsvorstellung teilnehmen oder zumindest am Vorabend des offizellen Kinostarts loslegen.