Assassin's Creed - Last Minute: Gewinnt Tickets für das Symphony-Konzert in Berlin

Am kommenden Freitag erhaltet ihr die letzte Möglichkeit auf deutschem Boden, den Klängen des „Assassin’s Creed Symphony“-Konzerts zu lauschen. Wir verlosen deshalb noch zwei Freikarten für waschechte Fans! Unbezahlte Kooperation mit Ubisoft

Ihr liebt die Assassin’s Creed-Spiele und der Soundtrack lässt euch in wohligen Erinnerungen schwelgen? Euch zaubert die ikonische Titelmelodie immer wieder eine Gänsehaut auf Arme, Beine und Nacken? Dann seid ihr hier vermutlich genau richtig, denn wir verlosen für den kommenden Auftritt von „Assassin’s Creed Symphony“ am 08. November in Berlin noch zwei Tickets!

Assassin’s Creed Symphony in Berlin

Am kommenden Freitag findet das letzte Konzert von „Assassin’s Creed Symphony“ in Berlin statt. Um 20 Uhr geht es im Tempodrom los und endet erst nach zwei Stunden voller „Assassin’s Creed“-Magie. Alles was euch in dieser Zeit erwartet, haben wir in dieser News für euch zusammengefasst:

Gewinnt 2 Tickets für das Konzert!

Wie bereits im Titel angekündigt, starten wir im Zuge dessen noch kurz vor knapp ein Gewinnspiel auf dem Instagram-Account von PlayCentral. Schaut also schnell dort vorbei, erfüllt die dortigen Bedingungen, um im Lostopf zu landen und schon habt ihr die Chance auf zwei Last-Minute-Tickets für „Assassin’s Creed Symphony“.

Wir sehen uns dort: