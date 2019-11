Assassin's Creed Odyssey - Das Rollenspiel in Zahlen: Eure Favoriten, Tode und Romanzen

Schon seit einem Jahr können wir in „Assassin’s Creed Odyssey“ die atemberaubende, antike griechische Welt bewundern. Zu diesem Anlass gibt uns Ubisoft nun einen kleinen Überblick über alles, was wir in dieser Zeit als Spieler so alles getrieben haben.

Mit dem letzten Titel-Update vom 17. Oktober 2019 wurde die Post-Launch-Unterstützung von Assassin’s Creed Odyssey vollständig abgeschlossen Demnach folgen in Zukunft keine weiteren Inhalte mehr für das gigantische Rollenspiel.

Assassin's Creed Odyssey Neues Reittier Melaina ab sofort kostenlos für alle!

Um das Ende der Odyssey gebührend zu zelebrieren, veröffentlichte Ubisoft nun eine Übersicht zu den zahlreichen Aktivitäten, denen die Community in den letzten 12 Monaten in „Assassin’s Creed Odyssey“ nachgegangen ist. Einige Ergebnisse können durchaus überraschend sein.

Ein Jahr Assassin’s Creed Odyssey

Neben den beiden Handlungs-Erweiterungen Das Schicksal von Atlantis und Das Vermächtnis der Ersten Klinge, fanden außerdem der Discovery-Modus und der Story-Creator in das Spiel. Zusätzlich haben wir regelmäßig neue Verlorene Geschichten Griechenlands erhalten, die uns noch mehr Zeit in der Antike verbringen ließen. Was wir in dieser Zeit noch alles geschafft haben, zeigen uns die Zahlen:

Kills

20.600.000.000 Kills insgesamt – Das entspricht der dreifachen Menge der Erdbevölkerung

Durchschnittlich 4.300 Tötungen pro Spieldurchgang

Kills nach Feind-Typ

Söldner: 1.031.900.000

Versenkte Schiffe: 655.500.000

Kultisten: 207.900.000

Staatsführer: 128.300.000

Tode insgesamt

616.800.000 – Das entspricht fast der doppelten Gesamtbevölkerung der USA

Durchschnittliche Tode

Pro Spieldurchgang: 74

Gründe für Tode

Kampf: 77 %

Feuer: 14 %

Seeschlacht: 6 %

Explosionen 2,5 %

Ertrinken: 0,5 %

Tode durch Tiere

Normal: 31.7 Millionen

Legendäre: 21.4 Millionen

42,8 % der Tode durch legendäre Tiere wurden dabei durch den calydonischen und den erymanthischen Eber verursacht.

Meist genutzte Fähigkeiten

Offenbarung: 20.3 %

Spartiatentritt: 9.2 %

Zweite Chance: 8.7 %

Hochleistungsangriffe: 8.6 %

Heldenschlag: 8.6 %

Genutzte Fähigkeiten nach Kategorie

Krieger: 44.3 %

Attentäter: 38.7 %

Jäger: 17 %

Das Zyklopenauge

12 % der Spieler haben das Auge ein zweites Mal gefunden.

Meist genutzten Waffen nach Typen

Normales Schwert: 47.9 %

Dolche: 16.5 %

Speer: 12.5 %

Bogen: 9.5 %

Schwere Klinge: 5.4 %

Schwere Keule: 3.8 %

Stab: 2.2 %

Unbewaffnet: 2.2 %

Dialog-Wahlen

Freundlich: 68 % – Aggressiv: 32 %

Wahrheit: 66 % – Lüge 34 %

Göttlich: 57 % – Menschlich: 43 %

Wenn Spieler die Möglichkeit hatten zu flirten, wählten 71.5 Prozent die romantische Option.

Fotomodus

48 Millionen Fotos wurden angefertigt.

Gereiste Distanz

6.066.000.000 Kilometer – Das entspricht einer sechsmaligen Entfernung von der Erde bis zum Jupiter und zurück.

So wurde gereist

Zu Fuß: 46.2 %

Mit der Adrasteia: 30.8 %

Mit Phobos: 20,3 %

Schwimmend: 1.7 %

Mit dem Boot: 0.9 Prozent

Na? Überrascht von den Statistiken oder habt ihr es geahnt? Schreibt uns eure Meinung zu den Zahlen gerne unterhalb in die Kommentare? Habt ihr mit irgendwelchen Handlungen die Werte in die Höhe getrieben?