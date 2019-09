Assassin's Creed Odyssey - Die Discovery-Tour erscheint heute

Am gestrigen Tag gab Ubisoft offiziell alle Inhalte bekannt, die uns in diesem Monat für „Assassin’s Creed Odyssey“ erwarten. Unter anderem bringt uns der September am heutigen Tag die langersehnte Discovery-Tour.

In diesem Monat erwartet uns ein kleiner Abschied: Assassin’s Creed Odyssey wird mit der Veröffentlichung des heutigen Discovery-Modus nicht mehr mit weiteren Story-Inhalten ausgestattet werden. Bereits in der letzten Woche haben wir deshalb die letzte Verlorene Geschichte Griechenlands erhalten und ein größeres Update für den Story-Mode, mit dem wir in Zukunft unsere eigenen Quests erschaffen müssen.

Assassin's Creed Odyssey Die Inhalte enden: Letzte Quest und Termin für Discovery-Modus veröffentlicht

Discovery-Mode: Das antike Griechenland

Doch das ist kein Grund zur Traurigkeit, denn mit der Discovery-Tour könnt ihr noch so einige zusätzliche Stunden in dem Rollenspiel verbringen und das völlig frei von Kämpfen und Konflikten. Hierbei nehmt ihr an Führungen teil, die euch auf spielerische und interessante Art und Weise die Historie des antiken Griechenlands näherbringen. Hier die Eckdaten:

Es gibt 5 vertraute Reiseleiter: Aspasia, Barnabas, Markos, Herodotos und Leonidas.

Ihr könnt an 30 Führungen in 29 Regionen teilnehmen und mit 300 Stationen interagieren.

Es existieren 5 verschiedene Themenbereiche: Philosophie, berühmte Städte, Alltag, Krieg und Mythen.

Nach jeder Führung könnt ihr das neu erworbene Wissen direkt in einem Quiz testen und 35 Avatare freischalten.

Mit jedem weiteren Fortschritt werden 15 weitere Reittiere für euch freigeschalten.

Das Myrmidon Charakter-Paket

Am 27. September erwartet euch noch ein weiteres Charakter-Paket, das eine Rüstung, einen Speer und ein weiteres Reittier enthält. Das Set ist oberhalb dieser News abgebildet. Für alle weiteren Details haben wir euch das Video zum monatlichen Update unterhalb dieser Meldung eingebunden.