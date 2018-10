Assassin's Creed Odyssey - Neuer legendärer Leutnant ist ein alter Bekannter

In Assassin’s Creed Odyssey könnt ihr euer Schiff mit maximal vier Hauptmännern (und -frauen) ausstatten. Diese liefern euch nützliche Fähigkeiten für den Kampf auf hoher See. Nachdem ihr über den Ubisoft Club bereits Evie Frye aus Assassin’s Creed Syndicate anheuern durftet, steht ab sofort ein weiterer bekannter Seriencharakter zum Download bereit.

Wer sich die Dienste des letzten Medjais aus Assassin's Creed Origins sichern will, sollte sich umgehend in den integrierten Ubisoft Club begeben. Für gerade einmal 40 Münzen dürft ihr Bayek für eure Schiffscrew anheuern und die Ägäis unsicher machen.

Will the Aegean ever know peace?



Unlock this all-new @UbisoftClub reward to add Bayek as a Lieutenant for #AssassinsCreedOdyssey's Adrestia