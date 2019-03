Apex Legends - Wie kann ich den Battle-Pass von Season 1 am schnellsten leveln?

Mit Season 1 zu „Apex Legends“ hat Entwickler Respawn Entertainment den Battle-Pass eingeführt. Ähnlich wie in „Fortnite“ erwarten euch 100 Level mit einzigartigen Belohungen - aber Levelaufstiege sind äußerst mühsam! Wir verraten euch, wie ihr am schnellsten im Rang aufsteigen könnt.

In der vergangenen Woche wurde der Battle-Royale-Shooter Apex Legends um einen Battle-Pass erweitert, mit dem ihr in 100 Leveln einzigartige Belohnungen freischalten könnt. Die Spieler beschwerten sich allerdings bereits, dass ein Levelaufstieg zu lange daueren würde. Wir zeigen euch die schnellste Möglichkeit, im Rang des Battle-Pass aufzusteigen.

Apex Legends Update: Lohnt sich der Season-1-Battle-Pass überhaupt?

100 Stunden bis zur Maximalstufe

Laut Respawn dauert es ungefähr 100 Stunden, die Maximalstufe zu erreichen. Das sei so beabsichtigt, um euch über die gesamte Dauer von Season 1 bei Laune zu halten. Wie man die Zeit für Levelaufstiege minimieren kann, zeigt Redditor Spartun in einem Guide.

Der Fan hat sich die neuen XP-Boni für die erste Saison genauer angeschaut und berechnet, mit welcher Möglichkeit man am schnellsten im Rang aufsteigen kann.

Die neue Season in „Apex Legends“ wartet mit verschiedenen Boni, beispielsweise erwarten euch 500 Bonus-XP für den ersten Kill des Tages und das sogar für jeden der mittlerweile neun Legenden.

Außerdem erhält jeder Charakter drei zusätzliche Erfahrungspunkte pro Sekunde die ihr am Leben bleibt, bis zu einem Maximum von 25.000 pro Woche. Auch, wer zusammen mit Freunden in die Schlacht zieht, kann sich auf zusätzliche Erfahrungspunkte freuen.

Kurz gesagt

Das führt zu dem Ergebnis, dass ihr am schnellsten im Battle-Pass aufsteigt, wenn ihr zusammen mit Freunden die Bonus-Erfahrung aller Legenden sammelt und am Leben bleibt. Die 25.000 Bonus-XP pro Woche und Legende sind die beste Möglichkeit, schnell im Level zu steigen. Damit sind alleine durch das Überleben 21.600 zusätzliche Erfahrung pro Stunde möglich. Zusätzliche 2,5 Prozent Erfahrung winken, wenn ihr noch dazu mit zwei Freunden spielt.

Beginnend mit Level 12 winken zudem alle zehn Ränge weitere Boni. Redditor Spartun gibt zudem zu bedenken, dass die XP für das Überleben so lange gewertet werden, wie ein Teammitglied am Leben ist – selbst, wenn ihr am Boden seid und auf eine Wiederbelebung wartet, solltet ihr also im Spiel bleiben.

Apex Legends Treffer-Feedback seit dem Start von Season 1 fehlerhaft

Insgesamt werden 2,95 Millionen Erfahrungspunkte bis Battle-Pass-Level 100 in „Apex Legends“ benötigt, die nicht verloren gehen, wenn ihr aus dem Spiel fliegt oder vorzeitig ein Match verlasst. Wenn ihr die Tipps beherzigt, geht ein Levelaufstieg also deutlich schneller vonstatten.