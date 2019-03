Apex Legends - Schlechter Netzcode, liegt hinter PUBG, Fortnite und anderen BR-Titeln

Der Netzcode in Apex Legends ist nicht so ausgereift wie der von der Battle-Royale-Konkurrenz. PUBG, Fortnite und andere Spiele liegen vor dem EA- und Respawn-Spiel. Hier besteht dringend Nachholbedarf.

Der YouTuber Battle(non)sense hat den Netzcode von Apex Legends unter die Lupe genommen und allzu gut ist dieser dabei nicht abgeschnitten - er liegt weit hinter anderen Spielen dieses Genres zurück.

Wenn ihr euch mit Problemen in Hinsicht auf das Netzwerk konfrontiert seht, dann dürfte der Grund dafür nun klar sein. Der Netzcode ist mehr schlecht als recht, wie sich nun herausgestellt hat.

Schlechter Netzcode in Apex Legends

Der YouTube-Kanal von Battle(non)sense hat sich mit dem Thema ausführlich auseinander gesetzt und festgestellt, dass der Netzcode schlechter ist als bei „PUBG“, „Fortnite“, „Ring of Elysium“ oder „Call of Duty: Black Ops 4“. In der nachfolgenden Übersicht könnt ihr einige Defizite in Hinsicht auf die Konkurrenz erkennen:

Gemessen wurden hier die Tatsachen, ob ein Spiel Administrationsrechte benötigt, ein einstellbarer FPS-Limiter vorhanden ist oder was die native Ausgabe von Netzwerkinformationen betrifft. Technisch gesehen ist PUBG hier laut Messung an der Spitze. Doch erfahrungsgemäß heißt das in der Praxis nicht allzu viel. Die Serverkonnektivität wird nur durch Fortnite übertroffen. Apex Legends bildet das Schlusslicht von allen Titeln, doch alle Games geben Spielern mit einem schlechten Ping (ab 200ms) einen Vorteil, während die Spieler mit besserem Ping beispielsweise noch hinter einer Wand sterben können. Solch einen Vorteil sollte es nicht geben, weshalb hier dringend Anpassungsbedarf besteht.

Auf kurz oder lang dürfte sich der Netzcode von Apex Legends noch verbessern, allerdings ist hier noch einiges zu tun, wie wir erkennen können. Unsere Redaktion hat jedenfalls trotzdem eine Menge Spaß mit dem Titel auf dem PC, der PS4 und Xbox One. Demnach ist der Netzcode natürlich nicht alles, aber er sollte trotzdem im Fokus der Entwickler liegen, damit die Runden reibungslos funktionieren.

Falls ihr ebenfalls in den Battle-Royale-Spaß einsteigen möchtet, dann könnt ihr das Spiel kostenlos via Origin herunterladen. Und falls ihr vor dem Spielen noch einige Tipps benötigt, haben wir hier das Wichtigste für euch zusammengefasst!

