Apex Legends - Octane offiziell bestätigt: Neue Legende kommt mitsamt Season 1

Die neue Legende in „Apex Legends“ wird tatsächlich Octane. Das haben die Entwickler nunmehr auf der offiziellen Webseite bestätigt. Ein erstes Teaser-Bild deutet bereits auf den neuen Krieger, doch es gibt noch keine Infos zu den Fähigkeiten.

Electronic Arts hat auf der offiziellen Seite von Apex Legends bereits angekündigt, dass Octane mit dem Start von Season 1 ein Teil des Spiels wird. Sie schreiben dazu Folgendes:

"Sonderlinge, Außenseiter, Herumtreiber und Gauner – bei den Apex-Spielen ist jeder willkommen! Achte am Himmel auf die neueste Legende der Spiele – Octane."

Apex Legends Neue Waffe Raketenwerfer geleakt?

Zum derzeitigen Standpunkt gibt es jedoch noch nicht alle Informationen rund um die neue Legende. Es wird lediglich gemutmaßt, dass Octane über ein Jump-Pad als Fähigkeit verfügen soll, das bereits im Spiel aufgefunden wurde. Aus dem Teaser-Trailer zum Battle-Pass geht jedoch hervor, dass Octane über Prothesen verfügt, die seine biologischen Beine ersetzen. Womöglich verfügt er also neben einem Launch-Pad über weitere Fähigkeiten, die ihn höher springen lassen? Wir haben euch den Teaser nachfolgend eingebunden:

What others call dangerous, Legends call Tuesday. Season 1: Wild Frontier coming at 10:00AM Pacific tomorrow: https://t.co/2ppF4L1WfM pic.twitter.com/ee17eJsCBy