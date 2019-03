Apex Legends - Octane-Jump-Pad bereits im Spiel? So funktioniert das geheimnisvolle Launch-Pad

Die erste neue Legende, die sich schon bald in Apex Legends einfinden könnte, wurde bereits vor einiger Zeit über die Spieldaten geleakt. Octane soll über eine spezielle Fähigkeit verfügen, die ein Jump-Pad beinhaltet. Und nun kam es zu einer bemerkenswerten Sichtung in Kings Canyon.

In der Nähe vom Markt befindet sich nunmehr ein Launch-Pad, auf das einige Spieler aufmerksam geworden sind. Hat Respawn Entertainment diese hinzugefügt, um die neue Legende anzuteasern?

Der Twitter-User Jnich hat ein entsprechendes Video hochgeladen, der die Launch-Pads entdeckt hat. Tatsächlich scheint es sich hierbei um ein ganz neues Spielelement zu handeln. Das Jump-Pad katapultiert die Spieler um einige Meter in die Luft, wodurch sie schnell auf einen Vorsprung oder den Dach eines Hauses gelangen könnten.

Think I found a new characters ability. Never seen this before. Octane!?