Apex Legends - Legenden schon bald als Funko-Pop-Figuren, schon jetzt vorbestellen

Die Champions aus „Apex Legends“ gibt es fortan als Funko-Pop-Figuren zu kaufen. Ihr könnt sie schon jetzt via Amazon vorbestellen. Zwei Legenden fehlen allerdings zum Release der Figuren.

Die Erfolgsserie der beliebten Pop-Figuren seitens Funko nimmt wohl so schnell kein Ende. Mittlerweile gibt es nahezu zu jedem Franchise eine entsprechende Pop-Figur und fast jeder hat mindestens eine Figur davon zu Hause im Regal stehen. Das niedlich verspielte Design scheint ausschlaggebend für den Erfolg zu sein, das bei den meisten Adaptionen für leuchtende Augen sorgt.

Electronic Arts und Funko gehen nun ebenfalls eine Kooperation ein, gemeinsam bringen sie Pop-Figuren der Champions aus Apex Legends auf den Markt.

Legenden als Pop-Figuren

Jüngst wurde nämlich das neueste Repertoire von Funko auf der San Diego Comic-Con vorgestellt. Die neuen Pop-Figuren drehen sich um „Apex Legends“. Es gibt im Grunde alle Legenden als Figur, außer die beiden Neuzugänge Octane und Wattson. Dafür dürft ihr euch jedoch bald die acht übrigen Legenden Wraith, Mirage, Lifeline, Gibraltar, Caustic, Bloodhound, Pathfinder und Bangalore ins Wohnzimmer stellen.

Die Figuren können hierzulande bereits via Amazon vorbestellt werden, sie erscheinen allerdings erst am 31. Oktober 2019, während sie in den USA bereits ab dem 30. August 2019 erhältlich sind. Wir fügen euch nachfolgend eine Liste mit allen Figuren ein:

Auf Octane und Wattson müssen wir bis dato erst einmal verzichten, aber es dürfte bereits in Stein gemeißelt sein, dass sie irgendwann in der Zukunft nachgereicht werden. Also am besten einfach mal die Augen offen halten nach Updates!

