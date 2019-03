Pokémon - Trauriges Pikachu, nächste Funko-Pop-Figur lautet Rainy Day

© The Pokémon Company/ Funko

Neues Spielzeug zu Pokémon ist bereits auf den Weg. Die Funko-Collection „A Day with Pikachu“ wird schon bald um die nächste Pikachu-Figur „Rainy Day“ reicher. Insgesamt sind zwölf Figuren geplant.

Wir berichteten vor einiger Zeit über die Kollaboration zwischen The Pokémon Company und Funko, die gemeinsam an einer neuen Pokémon-Serie zu Pikachu arbeiten. Nach und nach sollen neue Pop-Figuren enthüllt werden und im Angebot landen. Den Anfang machte Pikachu zur Feier des St. Patrick's Day als niedlicher Kobold in einer entsprechenden Ausführung „Lucky Day“.

Pokémon Funko POP mit Pikachu: Eine ganze Reihe mit zwölf Figuren angekündigt

Neue Funko-Pop-Figuren

Doch das war noch längst nicht alles. In der nächsten Version ist Pikachu nicht mehr allzu glücklich. Im Gegenteil ist er sogar recht traurig, wie die Figur „Rainy Day“ anmuten lässt.

Ausgerüstet mit einem Pullover, der irgendwie an eine Regenjacke erinnert, sitzt Pikachu hier auf dem Gras in einer Pfütze. Aber keine Sorge, ihm wird so schnell nichts passieren - immerhin hat er ein wärmendes Formeo dabei, das ihm die nötige Hitze spendiert!

Wenn ihr euch für das neue Sammlerstück aus der Collection „A Day with Pikachu“ interessiert, dann solltet ihr euch noch ein wenig gedulden. Ein finales Datum für das neue Spielzeug gibt es noch nicht, doch binnen vier Wochen sollte es so weit sein. Ihr findet die neue Funko-Pop-Figur nach der Veröffentlichung auf der offiziellen Pokémon-Center-Webseite für 15 US-Dollar.

Und das sind übrigens alle Einträge aus der neuen Sammlung:

A Day with Pikachu: One Lucky Day

A Day with Pikachu: Rainy Day Pokémon

A Day with Pikachu: Blooming Curiosity

A Day with Pikachu: Sweet Days Are Here

A Day with Pikachu: Sparking Up a Celebration

A Day with Pikachu: Splashing Away Summer

A Day with Pikachu: Charged Up for Game Day

A Day with Pikachu: Surprises to Fall For

A Day with Pikachu: Completely Thank-Full

A Day with Pikachu: A Cool New Friend

A Day with Pikachu: Ringing In the Fun

A Day with Pikachu: Surprising Weather Ahead