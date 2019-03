Apex Legends - Guide: So spielt sich der Neuzugang Octane

Octane ist der Neuzugang in „Apex Legends“. Der Highspeed-Teufelskerl macht seinem Namen alle Ehre und rennt ohne Unterlass über das Schlachtfeld. Mit ihm seid ihr beweglich wie nie und könnt Gegner einfach überrennen.

Mit dem Erscheinen von Octane, der neuen Legende in Apex Legends werden sich viele Spieler fragen, ob sich der Kauf von ihm überhaupt lohnt. Octane ist zugegebenermaßen ein ganz besonderer Charakter, der nur wenigen Spielern wirklich liegen wird. In den richtigen Händen ist er allerdings eine echte Gewalt, mit der ihr Feinde in „Apex Legends“ ohne Gnade jagen könnt.

Octane – Highspeed Teufelskerl

Passiv: Schnelle Heilung

Heilt einen Lebenspunkt alle zwei Sekunden, in der ihr keinen Schaden nehmt.

Taktisch: Stim

Bewegt euch 30 Prozent schneller, opfert dafür 10 Prozent Leben.

Ultimativ: Sprungkissen

Schmeißt ein Launch Pad auf den Boden, das euch hoch in die Lüfte schleudert.

Mit Octane habt ihr eine Legende in „Apex Legends“, die ganz alleine auf Geschwindigkeit und das Überbrücken der Distanz zum Gegner ausgelegt ist. Deshalb empfehlen wir für den Teufelskerl auch am besten eine Schrotflinte oder ein schnelles Maschinengewehr als Ausrüstung. Habt ihr diese Waffen im Anschlag und entdeckt eine Gruppe von Gegnern, werft ihr euch den Stim ein und werdet damit sechs Sekunden lang schneller als alle anderen. Sprintet ihr nun zu den Feinden, könnt ihr ihnen schon harte Treffer zusetzen, bevor euer Team im Rücken hinzukommt und die Reste auffegt.

Sollte es dennoch brenzlig werden, hilft euch der Skill des Stim-Packs ebenfalls dabei, zu entkommen. Achtet dabei aber auf eure Gesundheit. Ihr heilt euch nur, wenn ihr nicht von anderen beschossen werdet. Nehmt euch also kurz Zeit für eine Pause nach einem Angriff, bevor ihr euch in das nächste Getümmel stürzt.

Das Launch-Pad, eure ultimative Fertigkeit, ist weniger dazu gedacht, große Entfernungen zu überwinden. Ihr werdet dafür aber hoch in die Lüfte katapultiert. Das kann besonders hilfreich sein, wenn eure Feinde eine erhöhte Position eingenommen haben und ihr sonst nur durch enge Gänge eines Gebäudes auf das Dach gelangen würdet. Octane gibt euch durch das Sprungkissen eine Alternativroute, mit der ihr eure Feinde überrascht. Zudem könnt ihr euch mit dem Jump-Pad den Highground eines jeden Ortes sichern und damit einen direkten Vorteil zu euren Gegnern aufbauen. Dies solltet ihr auf jeden Fall beachten.