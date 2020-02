Apex Legends - Frischer Gameplay-Trailer stimmt auf Season 4 ein

Pünktlich zum Start von „Apex Legends“ Season 4 stimmt Entwickler Respawn Entertainment mit einem Gameplay-Trailer auf die Neuerungen des Battle-Royale-Shooters ein. Neben einer neuen Legende erwarten euch ab heute viele weitere Veränderungen.

Am 4. Februar 2020 feiert der Battle-Royale-Shooter Apex Legends nicht nur seinen ersten Geburtstag, sondern startet auch in seine vierte Saison. Abermals erwarten euch in der neuen Season etliche neue Inhalte. Ein neuer Gameplay-Trailer zeigt, worauf ihr euch einstellen könnt.

Gameplay-Trailer zu Apex Legends: Season 4

Heute startet die vierte Saison von „Apex Legends“, die den klangvollen Titel Assimilierung trägt. Mit von der Partie ist die neue Legende Revenant, der kurz vor dem Start den Platz von Forge eingenommen hat.

Der robotische Auftragskiller zeigt im neuen Gameplay-Trailer gleich mal sein Können. Außerdem erwartet euch mit dem Kammerverschluss-Scharfschützengewehr Sentinel eine neue Waffe, während die Karte erneut ein riesiges Update erhalten hat.

Mit Season 4 hält zudem ein neuer Battle Pass Einzug in „Apex Legends“, einige der freischaltbaren Charakter-Skins für Wraith, Lifeline oder Wattson präsentiert der neue Trailer ebenfalls.

Anlässlich des ersten Geburtstages könnt ihr euch ein besonderes Geschenk sichern, wenn ihr euch zwischen dem 4. und 14. Februar in das Spiel einloggt. Dann erhaltet ihr einen einzigartigen Origami-Flieger-Talisman, eine Jahr 1-Treueplakette sowie 10.000 Erfahrungspunkte für das erste Match des Tages. Alle Neuerungen könnt ihr noch einmal auf der Homepage des Spiels nachlesen.