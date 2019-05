Anthem - Spieler sind besorgt: Ein Teil des Entwickler-Teams wechselt zu Dragon Age 4

Über Twitter gab Bioware bekannt, dass ein Teil des Entwicklerteams von „Anthem“ zum nächsten Projekt „Dragon Age 4“ gewechselt ist. Bedeutet dies das Ende für den Shooter?

Anthem ist ein Loot-Shooter, in dem der Spieler in einer offenen Welt die Rolle eines Freelancers übernimmt und den Kampf in einem Anzug namens Javelin bestreitet. Neben der eigentlichen Story gilt es zudem zahlreiche Missionen zu erledigen und immer bessere Ausrüstung zu sammeln.

Während „Anthem“ in letzter Zeit mit schwindenden Spielerzahlen zu kämpfen hat, wurde kürzlich außerdem bekannt, dass einige Entwickler das Projekt bereits verlassen haben. Lead Designer Michael Gamble, Executive Producer Mark Darrah und Director Jonathan Warner wechselten zum Dragon Age 4-Team.

Anthem Große Features wie der Kataklysmus verschoben

Von Anfang an so geplant?

Dem Team von „Anthem“ fehlen jetzt zwar drei Personen, die während der Entwicklung eine wichtige Rolle spielten, doch anscheinend war dies so geplant. Laut Jason Schreier, in einem Bericht von Kataku, sollte das Spiel nach dem Erscheinen von einem Live-Service-Team betreut werden und ein Teil der Entwickler und Designer zum nächsten Projekt wechseln.

Dragon Age 4 Anthem soll an einem kompletten Neustart der Entwicklung schuld sein

Erst Ende April erschien für „Anthem“ ein großer Patch, der die Festung versunkene Zelle mit sich brachte. An dem Spiel wird also gearbeitet und so soll es laut Chad Robertson, Head of Live Service, auch in Zukunft bleiben. Über Twitter meldete sich der Entwickler vor kurzem zu Wort.

„Wir werden uns weiterhin zu 100% für Anthem einsetzen und freuen uns darauf, den Spielern die neuen Inhalte zu zeigen, an denen wir gerade arbeiten. Wir möchten sichergehen, dass wir nicht zu viel versprechen also werden wir mehr über die Updates des Spiels verraten, wenn alles nahezu komplett ist“, so Robertson.

„Anthem“ erschien am 22. Februar 2019 für PS4, Xbox One und PC. Einen festen Termin für das kommende Rollenspiel „Dragon Age 4“ gibt es noch nicht, doch auf PlayNation werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten.