Anthem - Gold erreicht: Rollenspiel ist offiziell fertig!

Electronic Arts hat bekannt gegeben, dass Anthem seinen Gold-Status erreicht hat. Damit gilt das Rollenspiel offiziell als fertiggestellt. Dem Release im kommenden Monat steht somit nichts mehr im Wege.

Nach knapp sieben Jahren Entwicklungszeit ist Anthem offiziell fertiggestellt. Wie Publisher Electronic Arts über seinen leitenden Animator Tal Peleg bekannt gab, erreichte das Rollenspiel in dieser Woche seinen Gold-Status.

Solange nichts mehr kurzfristig dazwischen kommt, dürfte dem geplanten Releasetermin am 22. Februar 2019 aktuell nichts mehr im Wege stehen. Bereits in dieser Woche soll bekanntlich die offizielle Demo stattfinden, mit der Entwickler BioWare sicherlich noch einiges an Feedback sammeln könnte.

Sieben Jahre Entwicklung für Anthem

Die Entwicklung von Anthem begann bereits 2012 und zwar unmittelbar nach Veröffentlichung von Mass Effect 3. Dass ein neues Franchise in Arbeit ist, kündigte BioWare zwei Jahre später an, ohne genauere Details zu nennen.

Ein erster Trailer erschien letztendlich im Rahmen der E3 2017, damals wurde als geplanter Releasetermin noch das vierte Quartal 2018 genannt. Später gab Electronic Arts bekannt, dass man sich für eine leichte Verschiebung in das erste Quartal 2019 entschieden habe.

