Anthem - So sehr unterscheidet sich die Demo von der Vollversion

Es wird eine Demo zu Anthem geben, doch diese wird sich stark vom Hauptspiel unterscheiden. Der BioWare-Produzent Mark Darrah erklärt, worauf es in der Demo ankommt.

Allem voran wird es eine Demo zum neuen BioWare-Titel-Anthem geben. Diese wird einerseits für Vorbesteller und Mitglieder von Origin Access vom 25. bis zum 27. Januar freigeschaltet, während die andere Seite - alle anderen Interessenten - die vollkommen kostenlose Demo zwischen dem 1. und 3. Februar ausprobieren dürfen.

Unterschiede zur Vollversion

Falls ihr euch also einen Überblick verschaffen möchtet, was der Third-Person-Shooter so zu bieten hat, dann solltet ihr die Demo vor dem Kauf ausprobieren.

Wichtig hierbei ist nur, dass ihr folgende Faktoren beachten solltet. Die Demo wird sich nämlich ein wenig von der Vollversion unterscheiden. Wie Mark Darrah, ausführender Produzent von Anthem, nun via Twitter bestätigt hat, gibt es etwaige Änderungen, die für die Demo vorgenommen wurden.

So wird es allem voran keine Tutorials geben, während der Pilot Picker ebenfalls wegfällt. Inhaltlich starten die Spieler zudem in der Mitte des Spiels und nicht am Anfang. Davon ab sei das Balancing "super verschieden" und das Wirtschaftssystem ebenfalls "ganz anders". Die Demo soll insgesamt leichter vom Schwierigkeitsgrad ausfallen als die Vollversion und nur über einen Story-Arc verfügen. Am Ende gibt es noch ein paar Änderungen an einigen Namen, der Klarheit wegen, und die PC-Steuerung sei etwas weniger nuanciert.

Diese Faktoren solltet ihr also auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, bevor ihr zur Vollversion greift, die am 22. Februar 2019 erscheint.

