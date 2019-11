Amazon - Black Friday Schnäppchen: PS VR, PS4-Spiele und mehr

Am heutigen Tag gibt es für alle Gamer vor allem einige interessante Sony-Angebote im Rahmen des Countdowns zum Black Friday bei Amazon abzustauben. Reduziert sind unter anderem PS4-Spiele und verschiedene PlayStation 4-Bundles.

Es sind noch zwei Tage bis zum legendären Black Friday, an dem wir bei den verschiedenen Onlinehändlern wie Amazon wohl mit den besten Angeboten der letzten Monate überhäuft werden. Doch schon jetzt winken regelmäßig neue Schnäppchen, die sich durchaus sehen lassen können.

Am heutigen Mittwoch ist beispielsweise Sony im Onlineshop von Amazon mit entsprechenden rabattierten Produkten am Start. Günstiger gibt es zahlreiche PlayStation 4-Spiele, PS4-Bundles und auch die virtuelle Realität in Form der PSVR steht heute auf der Schnäppchenliste bei Amazon.

Die besten Sony-Angebote am heutigen Tag haben wir euch hier übersichtlich aufgelistet.

PS4- und PSVR-Bundles

PS4-Spiele

