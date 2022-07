Lange Zeit gab es lediglich Gerüchte, nun herrscht Gewissheit: Der Manhwa-Hit (südkoreanischer Comic) Solo Leveling erhält tatsächlich eine Anime-Adaption. Einen ersten Einblick in die Story der kommenden Serie liefert ein kürzlich veröffentlichter Trailer zum 2023 startenden Hype-Titel.

Sword Art Online-Studio kümmert sich um Solo Leveling-Anime

Die Story von „Solo Leveling“ spielt auf einer alternativen Version der Erde. Dort sind vor einiger Zeit Portale erschienen, die mit gefährlichen Dungeons verbunden sind. Gleichzeitig sind in einigen Menschen mächtige Fähigkeiten erwacht, die sie nutzen, um so ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.

Jene Personen werden als Hunter bezeichnet und Jin-Woo Sung soll der schwächste von ihnen sein. Zumindest behaupten das seine Kollegen. In einem Dungeon eröffnet sich unserem Protagonisten jedoch die Möglichkeit, sein Level immens zu erhöhen. Kann er so zum stärksten Hunter werden?

Die kommende „Solo Leveling“-Anime-Serie, die auf der gleichnamigen Manhwa-Reihe von Chugong basiert, wird von Aniplex produziert und entsteht im Studio A-1 Pictures. Das Animationshaus war in den letzten Jahren vor allem für diverse Anime-Projekte zu Sword Art Online verantwortlich.

Regie führen wird Shunsuke Nakashige („Mother of the Goddess‘ Dormitory“). Noboru Kimura („Gangsta.“) wird das Drehbuch beisteuern und Tomoko Sudo („Alice in Borderland“) kümmert sich um das Charakterdesign. Darüber hinaus wird Hiroyuki Sawano („Attack on Titan“) die Musik des kommenden Hype-Anime übernehmen.

Das offizielle zur kommenden „Solo Leveling“-Anime-Serie © Solo Leveling Animation Partners

„Solo Leveling“ wird irgendwann 2023 im japanischen TV starten. Crunchyroll hat sich bereits die Rechte an der Anime-Serie gesichert und wird den Titel im Simulcast anbieten.