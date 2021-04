Die Sims 4: Neue Erweiterung, 6 neue Haarfarben, neues Set und mehr angekündigt

Die Sims 4 hat erst vor wenigen Tagen ein eher wenige spektakuläres Update mit einem nachträglichen Hotfix erhalten, die sich beide ausschließlich auf die allgemeine Fehlerbehebung im Spiel konzentrierten.

Dafür war der Livestream, den die Entwickler*innen von Maxis abgehalten hatten, um so interessanter. Denn darin steckte die Ankündigung einiger neuer Inhalte und Anpassungen für „Die Sims 4“.

Neue Frisuren, Augen und Haarfarben in Sims 4

Die Entwickler kündigten in dem Livestream weitere Fixes und Lösungen an, die in Zukunft in „Sims 4“ finden sollen, um bestehende Probleme zu heben, stellten jedoch ebenso einige neue Inhalte vor, die dem Basisspiel kostenlos hinzugefügt werden. Wir zeigen euch die kommenden Neuerungen.

Zwei Frisuren wurden komplett überarbeitet, um sie natürlicher wirken zu lassen. Die beiden neuen Frisuren sind für jede Altersstufe verfügbar, also egal ob Kleinkind, Erwachsene*r oder Senior*in. Wann erscheinen die Haarvarianten? Diese beiden überarbeiteten Exemplare sind bereits mit dem gestrigen Patch veröffentlicht worden. Ihr könnt sie also direkt ausprobieren.

Die Lockenfrisur und der Kurzhaar-Afro wurden überarbeitet. © EA/Maxis

Inhalte des Mai-Updates

Zwar steht noch kein genaues Release-Datum für den gehaltvollen Mai-Patch fest, einen Blick in die Inhalte des neuen Updates können wir trotzdem schon werfen:

Maxis kündigte weitere Überarbeitungen von bestehenden Frisuren an, wie die des großen Afros und eines weiteren Kurzhaar-Afros. Auch hier soll an der Natürlichkeit gefeilt werden.

Hinzu kommen bald weitere Augenvoreinstellungen, die dem Basisspiel zur Verbesserung der ostasiatischen Darstellung dienen sollen. Diversität zu schaffen sei weiterhin ein hohes Ziel des Studios.

Sechs neue Haarfarben werden ebenfalls mit dem Mai-Patch zum Spiel hinzugefügt, dazu zählen neutralere Braun- und Blond-Töne sowie ein ein klares Weiß.

Im Mai-Patch sollen unter anderem diesen neuen Haarfarben enthalten sein. © EA/Maxis

Neuer Erweiterung für Sims 4

Zum Ende hin kündigten die beiden Entwickler*innen außerdem ein neues Gameplay-Pack und ein neues Set an. Weitere Infos gab es hierzu allerdings noch nicht, ebenso steht ein Releasetermin dafür aus. Die erst kürzlich eingeführten Sets (Kits) soll den Spieler*innen die Möglichkeit gegeben werden, sich ihre Erweiterungen gewissermaßen selbst zusammenzubauen. Alles Infos dazu findet ihr hier:

