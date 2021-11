Silent Hill – Pyramid Head wird zur täuschend echten Statue von First 4 Figures

Konami und First 4 Figures haben sich etwas Besonderes zum Franchise von Silent Hill einfallen lassen. Es gibt noch immer keine offizielle Bestätigung, dass sich ein neues Silent Hill in Entwicklung befindet. Das ist in Insiderkreisen bereits seit einiger Zeit im Gespräch, allerdings werden wir diesbezüglich noch ein wenig abwarten müssen.

Nun gibt es jedoch an physischer Stelle ein wenig neuen „Silent Hill“-Nachschub, mit dem wir versorgt werden. Und der hat es in sich!

Extrem authentisches Pyramid Head-Sammlerstück

Der Hersteller von Collectibles, First 4 Figures, bastelt aktuell an einer ganz besonderen Statue von Pyramid Head. Diese lehnt sich an das bekannte Ungetüm aus Silent Hill 2 an und könnte authentischer nicht aussehen. Es ist die Version, der James Sunderland im Bossraum im Lakeview Hotel begegnet.

Falls ihr also schon immer mal darüber nachgedacht habt, eure Sammlung in Richtung Horrorspiele wie Silent Hill zu erweitern, könnte der furchteinflößende Pyramid Head von First 4 Figures etwas für euch sein. Die Statue selbst enthält sogar die neun roten Vierecke, was im Spiel selbst einen Speicherpunkt darstellt. Die Figur selbst wirkt insgesamt sehr detailgetreu mit dem furchteinflößenden Antlitz von Pyramid Head.

Wie groß ist die Sammelfigur? Die Figur ist ganze 13,8 Zoll groß (35,05cm) und sieht im Grunde genauso aus wie im Spiel. In seiner Hand hält er sein kleines Messerchen oder alternativ einen Speer. Die Figur ist in drei Variationen erhältlich:

Standard Edition Silent Hill Pyramid Head

Exklusive Edition Silent Hill Pyramid Head

Definitive Edition Silent Hill Pyramid Head

In den einzelnen Ausführungen hat er jeweils eine andere Pose und eine alternative Waffe. So könnt ihr entscheiden, welche Version euch am meisten zusagt.







Wie viel kostet das „Red Pyramid Thing“? Die Statue ist nicht ganz so günstig. Sie besteht aus Resin und kostet 581,99 US-Dollar in der Standard-Edition. Die Exlusive Edition kostet 599,99 USD und die Definitive Edition sogar 653,99 USD. Obendrauf kommen noch Versandgebühren von 75 USD. Ihr zahlt somit für die normale Version 570,33 Euro in Deutschland.

Wann erscheint die Sammelfigur? Ihr könnt Pyramid Head von First 4 Figures ab sofort vorbestellen, allerdings erscheint sie erst im 3. Quaratal 2022. Das ist bei solchen Sammelfiguren allerdings nicht unüblich. Ein halbes bis ein ganzes Jahr Vorlaufzeit zum Launch ist eher die Regel.

© Konami/First4Figures