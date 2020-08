Serious Sam 4 – Trailer zeigt neuartiges Gameplay, das Popemobil

Serious Sam nahm sich noch nie so ganz ernst. Und das ist auch gut so. Die Entwickler hätten einen so herrlich bescheuerten Shooter wie „Serious Sam“ und die nachfolgenden Teile wohl sowieso niemals glaubhaft verkaufen können. Der Durchgeknallt-Faktor gehört hier zum guten Ton und wird einmal mehr durch den neuen Trailer ersichtlich, der während der Future Games Show gezeigt wurde.

Ihr könnt euch den neuen Trailer zu Serious Sam 4 hier ansehen. Er enthält einen Twist:

Serious Sam 4 – Sam und das Popemobile

Im Trailer kämpft Sam einmal mehr gegen die blutrünstigen Horden von Mental. Unser Held befindet sich gerade aus Gründen zum Weg zum Vatican, weshalb er einer alten Dame darum bittet, ihm den Weg zu erklären. Diese erklärt den unwissenden Sam eine Richtung, die schnurstracks zu einem todbringenden Riesen-Mech führt – das Popemobile.

Croteam beweist mit Gameplay-Szenen des Riesen-Mechs erneut, dass wir nichts erwarten sollten und mit dem einen oder anderen absurden Spielelement überrascht werden. Jetzt wissen wir zumindest, dass wir einen bis an die Zähne bewaffneten, von Gott gesegneten Mech steuern dürfen. Das steigert ein wenig die Erwartungshaltung. Immerhin.

Wenn euch die ersten Teile der Reihe gefallen haben, wird der 4. Ableger aller Voraussicht nach nicht enttäuschen.

Das Spiel erscheint am 24. September 2020 für den PC. Via Steam könnt ihr es schon jetzt vorbestellen. Wir sehen uns den Shooter auf PlayCentral.de nach dem Release an. Dann können wir euch mehr zum Shooter-Spaß verraten.